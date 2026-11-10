Bayern Münih, uzun yıllardır kaptanlığını yapan Manuel Neuer'in yazın emekli olmasının beklenmesi üzerine, Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius'u transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Jonas Urbig kulüp içinde bir sonraki birinci kaleci olarak belirlenirken, Allianz Arena'daki yönetim gelecek sezon öncesinde deneyimli bir yedek kaleci kadroya katmak istiyor.

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Bayern Münih, deneyimli yedek kalecileri aday listesine aldı

Haberi aktaran Sky Sport muhabirleri Florian Plettenberg ve Florian Hartmann'a göre Bayern Münih, gelecek sezon Almanya millî takım oyuncusu Urbig'e destek olması için deneyimli kalecilerden oluşan aday listesine Karius'u da dahil etti. Kulüp yetkilileri, Neuer'in Bavyera'da geçirdiği 16 yılın ardından eldivenlerini asmasıyla Urbig'in yeni birinci kalecileri olmasına kulüp içinde karar verdi. Bu nedenle transferden sorumlu yöneticiler, güvenilir bir alternatif ve rekabet sağlayacak bir veya daha fazla tecrübeli kaleci arıyor.

Tekrarlayan sakatlıklar tecrübeli kalecinin ayrılığını hızlandırıyor

Almanya'nın rekor şampiyonu adına 607 maça çıkan 40 yaşındaki Neuer'in, bu sezonun sonunda görkemli kariyerine nokta koyması bekleniyor. 2014 Dünya Kupası şampiyonu, geçen hafta sonu Mainz deplasmanında bir sakatlık daha yaşadı ve takvim yılının geri kalanında forma giyemeyecek.

Bu son sakatlık, tecrübeli kalecinin 2026'da bir maç sırasında oyundan çıkmak zorunda kaldığı dördüncü olay oldu. Neuer, kariyeri boyunca daha önce tek bir yılda ikiden fazla kez oyundan alınmamıştı. Artan fiziksel sorunlarına rağmen sezon ortasında hemen emekli olması gündemde değil. Neuer, sağ ayağındaki kısmi tendon yırtığının iyileşmesini sağlayıp yeni yılda kaleye dönmekte kararlı.

Fulham kalecisi üç kişilik aday listesine girdi

Karius, Sabener Strasse'deki karar vericiler tarafından Urbig'in arkasında tecrübeli bir destek sunabilecek ilgi çekici bir aday olarak görülürken Oliver Baumann, yönetimin öncelikli hedefi olmayı sürdürüyor ve son sezonlardaki istikrarlı performansı sayesinde istek listesinin ilk sırasında yer alıyor.

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Bayern Münih yönetimi, Karius ve Baumann'ın yanı sıra Fulham kalecisi Bernd Leno'yu transfer etme seçeneğini de değerlendiriyor. Alman yayın kuruluşuna göre 34 yaşındaki Leno, Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor ve yedek kaleci rolünü kabul etmeye hazır. Güney Almanya'ya dönmek, onu Stuttgart yakınlarındaki aile evine de yaklaştıracak.

Sözleşmeyle ilgili engeller yaz planlarını şekillendiriyor

Leno'nun Craven Cottage'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da Premier Lig ekibi Fulham'ın oyuncunun sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor. Bayern Münih yönetimi, Urbig'in de yer aldığı kaleci kadrosundaki yeniden yapılanmayı tamamlamak için Baumann, Leno veya Karius'un transferine yönelip yönelmeyeceğini önümüzdeki aylarda değerlendirecek. Bu arada kulüp, Neuer'in ocak ayında beklenen dönüşüne kadar 2026'nın son maçlarını sakat kalecisi olmadan oynamak zorunda.