Bayern Münih, cumartesi günü FC Augsburg engelini aşmayı başaramadı. Bavyera derbisinde Manuel Neuer, 1-0’daki hatasıyla ve 2-1’deki yanlışında olumsuz anlamda başrole çıktı. İlk gol, Bundesliga tarihinin en hızlı golü oldu. Bayern’in dört golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de Ismael Saibari ve Nathaniel Brown’un golleriyle yenilgiden kurtuldu. Bayern böylece, cuma günü 2-2 berabere kalan lider Dortmund’un iki puan gerisinde kaldı.

Bayern’de Saibari 10 numara pozisyonunda başladı. Eski PSV’li, santrfor Harry Kane’in arkasında, kanat oyuncuları Michael Olise ile Luis Díaz’ın arasında görev yaptı. Ev sahibi ekipte Jeffrey Gouweleeuw yedek kulübesindeydi.

Maç Bayern için daha kötü başlayamazdı. Neuer, topu doğrudan santradan sonra ayağına aldı ancak kontrolü kötü yaptı ve topu Robin Fellhauer’e çarptırdı. Alman oyuncu, altıncı saniyede boş kaleye göndererek Bundesliga tarihinin en hızlı golünü attı.

Bayern hemen geri düşmenin ardından oyunun peşine düştü ve özellikle Kane ile gerekli pozisyonları da üretti, ancak yıldız golcünün nişanı henüz tam olarak tutmamıştı. Augsburg ise 1-0’dan sonraki bölümde Neuer’in kalesine neredeyse hiç gelemedi, yalnızca Fellhauer bir vole denedi fakat top üstten auta gitti.

Kısa süre sonra Augsburg, maçtaki açık ara en büyük fırsatını Juma Bah ile yakaladı. Chrislain Matsima’nın iyi çevirdiği topun ardından Bah, arka direkte yakın mesafeden auta vurdu. Hemen ardından Josip Stanisic, Saibari’yi topla buluşturdu ancak Saibari, kaleci Finn Dahmen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

İkinci yarının başlamasından beş dakika sonra Bayern, Díaz’ın müthiş volesi ve Dahmen’in topu elinden kaçırması sayesinde skoru eşitlediğini düşündü. Ancak VAR bu gole izin vermedi, çünkü Stanisic bu golün başlangıcında çok az farkla ofsayttaydı.

Bayern’in bu iptal edilen gole uzun süre üzülmesi gerekmedi. O pozisyondan hemen sonra Kane topu Saibari’ye aktardı. Saibari, mükemmel ilk kontrolüyle kendisine gereken alanı yarattı ve kısa köşeye yaptığı net vuruşla Dahmen’i çaresiz bıraktı: 1-1.

Bayern bu bölümde daha üstün taraftı, bu da Augsburg’un aniden bulduğu 2-1’i daha da şaşırtıcı hale getirdi. Calvin Brackelmann’ın şutunu Neuer kurtardı, ancak bunu pek de güven vermeyen bir şekilde yaptı. Dönen top Rodrigo Ribeiro’nun önünde kaldı, o da ağlara gönderdi: 2-2.

Şans da Bayern’in yanında değildi. Olise, Kane’i kaçırdı; Kane de oyuna sonradan giren Serge Gnabry’ye eşitliği sağlama fırsatı verdi. Ancak Kane’in ofsaytta olduğu ortaya çıktı. Birkaç dakika sonra bir gol daha iptal edildi: Díaz, Alphonso Davies’in pasında ağları buldu fakat Davies biraz erken çıkmıştı.

Kaçınılmaz 2-2, bitime on dakika kala sonunda geldi. Kane’in sert yerden ortasını arka direkte yaz transferi Brown tamamladı. Gnabry, benzer bir fırsatta 2-3’ü atmalıydı ancak topu direğe kaydırdı. Uzatma anlarında bu kez golü buldu, fakat Bayern’in bu maçtaki dördüncü golü de yine ofsayt nedeniyle iptal edildi.



