Bundesliga'da en yakın rakibi Dortmund'un altı puan önünde liderliğini sürdüren Bayern Münih, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

GOAL ve Voetbalzone'un edindiği bilgiye göre Julian Nagelsmann'ın takımı Ajax'ın genç oyuncusu Ryan Gravenberch için Hollanda ekibine 25 milyon euro teklif etti.

Manchester United'ın da istediği Gravenberch, 16 yaşında Ajax'ta A takım kadrosuna dahil edilirken, ilk günden bu yana üst düzey bir performans ortaya koyuyor.

Hem Eredivisie hem de Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir oyuncuya dönüşen Gravenberch ile bu iki takımın yanı sıra Real Madrid de ilgileniyor.

Son durum

Ajax kontratı 2023'te sona erecek oyuncusu için 35 milyon euro talep ederken, gelecek sezon sözleşmesinin son sezonuna girecek oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için uzlaşmaya hazır görünüyor.

Bayern Münih'in kendisine duyduğu ilgiden ötürü oldukça memnun olan Gravenberch ise istediği maaşı alması halinde yeteneklerini Allianz Arena'da sergilemeye hazır.

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kulübe olan saygısından ötürü Johan Cruyff ArenA'dan kontratını sonlandırarak ayrılmayacağının altını çizen genç oyuncu, buna rağmen daha büyük bir mücadele için hazır olduğunu belirterek, transfere yeşil ışık yakmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen 19 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 37 maça iki gol ve altı asist sığdırdı.

Daha fazla okuma