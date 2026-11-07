Bayern Münih, bugün cumartesi günü "Mewa Arena" stadında oynanan ve ligin dokuzuncu haftası kapsamındaki karşılaşmada, ev sahibi Mainz'i 2-1 mağlup ederek Bundesliga'nın zirvesindeki yerini korudu.

Bavyera devi bu galibiyetle puanını 21'e yükseltirken, averajla ikinci sıradaki Dortmund'un önünde zirveye yerleşti. Mainz ise 10 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.

Konuk takımın golünü 14. dakikada Joshua Kimmich kaydetti. Mainz'in savunma hatasından yararlanan Harry Kane, topu Alman orta saha oyuncusuna aktardı; Kimmich de sert bir vuruşla topu kalenin sağ üst köşesine gönderdi.

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Genç oyuncu Lennart Karl, yine Harry Kane'in asistiyle 57. dakikada Bayern'in ikinci golünü ekledi. Mainz'in tek golünü ise Philipp Tietz, 90+3. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.

Neuer'in sakatlığı

Maçta Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, ayağındaki sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve ilk yarı bitmeden yerini Jonas Urbig aldı.

Olay, Mainz'in topun Lee Jae-sung'a ulaşmasıyla sonuçlanan atağının ardından yaşandı. Lee topu ağlara gönderdi ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

40 yaşındaki Alman kaleci, Atletico Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde (2-0) oynadığı maçla sahalara dönmeden önce kendisini Bayern'den 3 maç uzak tutan ayak probleminin yeniden nüksetmesi endişeleri arasında, maçı tamamlayamadı.

Neuer, Mainz maçına ilk 11'de başlamıştı ve bu maç onun için özel bir öneme sahipti; zira Bayern Münih forması ile Bundesliga'da forma giyen en yaşlı oyuncu olmuştu.

Bavyera devi hâlihazırda birkaç sakatlıkla daha boğuşuyor. Takımda Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry ve Luis Diaz forma giyemiyor.

İkinci sıradaki takım kovalamayı sürdürüyor

Bayern Münih ile Mainz maçıyla aynı saatte, Borussia Dortmund da konuk ettiği Elversberg'i yine 2-1 mağlup ederek liderin yalnızca averajla gerisinde kaldı.

Dortmund'un iki golünü Alman millî oyuncu Felix Nmecha 55 ve 71. dakikalarda kaydederken, Elversberg'in tek golüne Noel Futkeu 81. dakikada imza attı.