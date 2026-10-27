Harry Kane, Londra'da 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanarak resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçildi. Bayern Münih, bu tarihi başarıyı kutlamak için yıldız golcüsü bu hafta Allianz Arena'ya döndüğünde ona duygusal bir saygı gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor.

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Allianz Arena’da özel kutlamalar

Allianz Arena, Ballon d’Or’u yeni kazanmış olan Kane’in Almanya’ya dönüşünde büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Bayern’in ülke içinde iki kupa kazanmasına yardımcı olduğu etkileyici sezonun ardından golcü oyuncu, London Palladium’daki galada ödülüne kavuştu.

Kulüp, kutlamaların Kane’in Almanya’daki maçlara dönüşüyle birlikte başlayacağını doğruladı. Çarşamba günü Magdeburg’a karşı oynanacak DFB-Pokal maçı için “özel bir karşılama” düzenlendi. Ev sahibi taraftarlar, dünyanın en iyi oyuncusunu ilk kez bu maçta alkışlama fırsatı bulacak. Cumartesi günü ezeli rakip Borussia Dortmund’a karşı oynanacak kritik Bundesliga maçında da golcü oyuncu için başka kutlamalar yapılacak. Böylece Kane, tamamen dolu tribünler önünde onurlandırılacak.

Kane, Bayern’in 45 yıllık Ballon d’Or hasretine son verdi

Kane, 45 yıl sonra Ballon d’Or kazanan ilk Bayern oyuncusu olarak tarihe geçti. İngiltere kaptanı, Bundesliga devinden bu ödülü son olarak 1981’de kazanan Karl-Heinz Rummenigge gibi kulüp efsanelerinin izinden giderek kupayı aldı.

Kane, Ballon d’Or’un yanı sıra Gerd Muller Kupası’nı da kazanarak Avrupa futbolunun en etkili golcüsü konumunu pekiştirdi. 2025-26 sezonunda kale önündeki bitiriciliği, oylamada belirleyici oldu. Diğer Bayern yıldızları da iyi dereceler elde etti. Michael Olise dünya sıralamasında ilk 10’a girerken Pernille Harder kadınlar kategorisini yedinci sırada tamamladı. Bu sonuçlar, kulübün farklı alanlardaki gücünü ortaya koydu.





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Bayern yönetiminden Kane’e büyük övgü

Kulüp yönetiminden gelen övgülere öncülük eden başkan Herbert Hainer, Kane’in başarısının onu kırmızı formayı giymiş en büyük isimlerle aynı seviyeye taşıdığını belirtti. Hainer, “Bu, FC Bayern için gurur verici bir gün. Harry Kane her şeyi yapabiliyor ve gol üstüne gol atıyor. Artık Franz Beckenbauer, Gerd Müller ve Karl-Heinz Rummenigge ile aynı çizgide. Bu, tarihimiz hakkında her şeyi anlatıyor” dedi.

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CEO Jan-Christian Dreesen de ödülün Alman futbolu açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Dreesen, “Harry Kane bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Yıllardır rekor üstüne rekor kırıyor. Çok sayıda golü ve asistinin yanı sıra ortaya koyduğu harika karaktere de gerçekten değer veriyoruz. Bir Alman kulübünün oyuncusunun 30 yıl sonra ilk kez Ballon d’Or kazanması, Bundesliga için güçlü bir mesaj” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil için ilham kaynağı

Bayern ekibi, gollerinin ötesinde Kane’in liderliğine ve kadrodaki genç oyuncular üzerindeki etkisine odaklandı. Sportif direktör Christoph Freund, golcüyü modern futbolda benzersiz bir kişilik olarak tanımladı.

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Freund, “Harry harika biri. Onun gibi birine çok nadir rastlarsınız: Dünya çapında bir oyuncu ama bir o kadar da mütevazı. Harry, santrfor rolünü bambaşka bir seviyeye taşıdı. Özellikle genç oyuncular için ilham kaynağı. Şüphesiz futbol tarihinin en büyüklerinden biri” dedi.