Harry Kane, Londra'da 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanarak resmen dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Bayern Münih, bu tarihi başarıyı kutlamak için yıldız golcüsü bu hafta Allianz Arena'ya döndüğünde onu duygusal bir törenle onurlandırmaya hazırlanıyor.

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Allianz Arena'da özel kutlamalar

Allianz Arena, Kane Almanya'ya Ballon d'Or'un yeni sahibi olarak dönerken büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Bayern'in Almanya'da lig ve kupa şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olduğu etkileyici bir sezonun ardından golcü oyuncu, London Palladium'da düzenlenen bir galada ödüllendirildi.

Kulüp, kutlamaların Kane'in Almanya'daki maçlara dönüşüyle birlikte başlayacağını doğruladı. Çarşamba günü Magdeburg'a karşı oynanacak DFB-Pokal maçı için “özel bir karşılama” düzenlendi. Böylece ev sahibi taraftarlar, dünyanın en iyi oyuncusunu ilk kez selamlama fırsatı bulacak. Kutlamalar, cumartesi günü rakip Borussia Dortmund'la oynanacak kritik Bundesliga maçında da sürecek ve golcü oyuncu, tamamen dolu tribünlerin önünde onurlandırılacak.

Kane, Bayern'in 45 yıllık Ballon d'Or hasretine son verdi

Kane, 45 yıl sonra Ballon d'Or kazanan ilk Bayern oyuncusu olarak tarihe geçti. İngiltere kaptanı, Bundesliga devinde bu ödülü son olarak 1981'de kazanan Karl-Heinz Rummenigge gibi kulüp efsanelerinin izinden giderek kupayı aldı.

Kane, Ballon d'Or'un yanı sıra Gerd Muller Kupası'nı da kazanarak Avrupa futbolunun en etkili bitiricisi olduğunu bir kez daha gösterdi. 2025-26 sezonunda kale önündeki bitiriciliği, oylamada belirleyici oldu. Bayern'in diğer yıldızları da başarılı sonuçlar elde etti: Michael Olise dünya sıralamasında ilk 10'a girerken Pernille Harder kadınlar kategorisinde yedinci oldu. Bu sonuçlar, kulübün her alandaki gücünü ortaya koydu.

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Bayern yönetiminden büyük övgü

Kulüp yönetiminden gelen övgülere başkan Herbert Hainer öncülük etti. Hainer, Kane'in başarısının onu kırmızı formayı giymiş en büyük isimlerin arasına taşıdığını belirtti. “FC Bayern için gurur verici bir gün. Harry Kane her şeyi yapabiliyor ve gol üstüne gol atıyor. Artık Franz Beckenbauer, Gerd Müller ve Karl-Heinz Rummenigge ile aynı safta yer alıyor. Bu, tarihimiz hakkında her şeyi anlatıyor,” dedi Hainer.

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CEO Jan-Christian Dreesen de ödülün Alman futbolu açısından taşıdığı önemi vurguladı. Dreesen, “Harry Kane bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Yıllardır birbiri ardına rekorlar kırıyor. Attığı çok sayıda gol ve yaptığı asistlerin ötesinde, sahip olduğu harika kişiliğe de gerçekten değer veriyoruz. Bir Alman kulübünün oyuncusunun 30 yıl sonra ilk kez Ballon d'Or kazanması, Bundesliga için güçlü bir mesaj,” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesle ilham kaynağı

Bayern ekibi, gollerinin yanı sıra Kane'in liderliğine ve kadrodaki genç oyuncular üzerindeki etkisine odaklandı. Sportif direktör Christoph Freund, golcüyü modern futbolda eşine az rastlanır bir kişilik olarak tanımladı.

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Freund, “Harry harika biri. Onun gibi biriyle çok nadiren karşılaşırsınız: Dünya çapında bir oyuncu ama bir o kadar da mütevazı. Harry, santrfor rolünü bambaşka bir seviyeye taşıdı. Özellikle genç oyuncular için bir ilham kaynağı. Kuşkusuz futbol tarihinin en büyüklerinden biri,” dedi.