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Bayern Münih-Magdeburg DFB-Pokal maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih - Magdeburg
Bayern Münih
Magdeburg
DFB Kupası
H. Kane

Almanya Kupası’nda Bayern Münih ile Magdeburg arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. İkinci ligdeki çıkış yapan Magdeburg, Harry Kane ve arkadaşları karşısında sürpriz yapabilecek mi?

Bayern-Magdeburg DFB-Pokal maçı öncesi

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DFB Kupası - Hafta 2
Allianz Arena

Ballon d'Or ödüllü Kane, Bayern'e öncülük ediyor

Bayern Münih, 28 Ekim Çarşamba günü EST ile 15.00, GMT ile 19.00'da DFB-Pokal'da Magdeburg'u Allianz Arena'da ağırlayacak. Ballon d'Or'u yeni kazanan Harry Kane bu maçta ilk 11'de yer almayabilir, ancak herkesin dilinde olacağı kesin.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Bayern, Bundesliga'da yeniden zirvede

Teknik direktör Vincent Kompany'nin cuma günü antrenmanı izlerken fenalaşmasının ardından yokluğuna rağmen Bayern, son Bundesliga maçında Freiburg'u 3-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi. Bu, tüm kulvarlardaki önceki dört maçının üçünde berabere kalan Bayern için harika bir sonuçtu. Son beş maçında dokuz gol yiyen ekip, kalesini gole kapatmakta zorlandı. Buna karşılık aynı süreçte 16 gol attı.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Magdeburg neden şansını denemesin?

Magdeburg, dokuz maç sonunda topladığı 16 puanla 2. Bundesliga'da beşinci sırada, ancak ikinci sıradaki Nurnberg'in yalnızca iki puan gerisinde. Son maçında Karlsruher'i 6-1 mağlup eden ekip, karşılaşmaya özgüvenle çıkacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz ve Aleksandar Pavlovic, Bayern'de forma giyemeyecek.
  • Magdeburg, son üç sezonun ikisinde DFB-Pokal'da son 16 turuna yükseldi.
  • Bayern'in tüm kulvarlardaki son beş maçında toplam 25 gol atıldı.
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih vs Magdeburg Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • V. Kompany

Verilerde Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany olarak listeleniyor. Ancak Kompany'nin geçen cuma fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından takımın başında Danks olacak. Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic ve Bara Ndiaye'nin de yer aldığı Bayern'in sakatlık listesinin son durumu bu maç için resmen güncellenmedi. Maç saati yaklaştıkça takımla ilgili yeni bilgiler eklenecek.

Magdeburg'u ise bu karşılaşmaya Petrik Sander hazırlıyor. Şu aşamada sakatlık veya cezalara ilişkin belirli bir bilgi bulunmuyor. Maç öncesinde kadroya ilişkin güncellemeler bekleniyor.

Form durumu

FCB

FCB - Form

FCA
B2-2
VIK
B3-3
RBL
K6-1
ARS
B2-2
SCF
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
FCM

FCM - Form

FCK
K3-0
GFT
B1-1
H96
K3-0
DOD
K2-0
KSC
K6-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son olarak Bundesliga'da Freiburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu maçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ekim ayının başlarında ise RB Leipzig'i 6-1 yendi. Bayern'in bu beş maçta 16 gol atıp dokuz gol yemesi, hem hücumdaki üretkenliğini hem de savunmadaki bazı zaaflarını gösteriyor.

Magdeburg'un son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi bulunuyor. Son 2. Bundesliga maçında Karlsruher SC'yi 6-1 mağlup eden ekip, daha önce Hannover 96'yı ve Kaiserslautern'i 3-0'lık skorlarla yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini Dynamo Dresden karşısında 2-0'lık skorla aldı. Magdeburg, söz konusu beş maçta toplam 13 gol attı ve üç gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimMagdeburg
1
0
1
Club Friendlies
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
DFB Kupası
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
3Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı1/2

Mevcut karşılaşma kayıtlarına göre iki kulüp iki kez karşılaştı. En son 1 Kasım 2000'de DFB-Pokal'da oynanan ve Magdeburg'un ev sahipliği yaptığı maç 1-1 sona erdi. Bundan önce, Mayıs 2009'da oynanan hazırlık maçını Bayern, Magdeburg deplasmanında 3-2 kazandı. Listelenen iki maçta Bayern'in bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor.

Puan durumu

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