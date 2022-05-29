Liverpool ile olan kontratının son senesine giren Sadio Mane, Alman devinin yolunu tutabilir.

Premier Lig'i son haftada Manchester City'ye, Şampiyonlar Ligi'ni ise finalde Real Madrid'e kaybeden Liverpool, Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi de Bayern Münih'e kaybetmek üzere. GOAL'ün edindiği bilgiye göre bu yaz Liverpool'dan ayrılmak isteyen Mane, önümüzdeki günlerde bu kararını Liverpool yönetimine bildirecek ve ayrılmak için izin isteyecek.

Kariyerinin son altı yılını Liverpool formasıyla geçiren ve artık yeni bir meydan okumaya hazır olan 30 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinden önce de kısa bir süre içerisinde kariyerine ilişkin yeni bir sayfa açabileceğinin sinyallerini verdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Mane için en güçlü aday ise Bundesliga devi Bayern Münih oldu.

Maliyeti 30 milyon euro'yu aşacak

Mohamed Salah ve Roberto Firmino ile beraber Liverpool'daki kontratının son yılına giren Mane, ile kulüp arasındaki görüşmeler bir süre önce rafa kaldırılmıştı. Oyuncunun menajeri Bjorn Bezemer ile Liverpool yönetiminin ilişkilerinin iyi olması dikkat çekerken, Bezemer'in Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic ile bir araya gelmesi Liverpool cephesinde tepkiyle karşılandı.

Bayern Münih şu an için Mane için resmi bir teklif yapmazken, Liverpool cephesinden gelen haberler şu an için kabul edileceği öne sürülen 30 milyon euro'nun Mane'yi bırakmak için yeterli olmayacağı şeklinde. Bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol atan Mane, 2016'da Southampton'dan transfer olduğu Liverpool'da 268 maça çıkarken, 120 kez gol sevinci yaşadı.

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