Bayern Münih, topa hakim olduğu Şampiyonlar Ligi maçında Lille'e 2-1 yenildi. Dayot Upamecano'nun erken gelen kafa golüne Ayase Ueda yanıt verdi; talihsiz bir kendi kalesine gol ise sonucu belirledi.

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Bayern Münih, Stade Pierre-Mauroy deplasmanında oyunu büyük ölçüde rakip yarı sahaya yıktı ancak son vuruşlardaki etkisizliği yüzünden bunun karşılığını alamadı. Topa %65 oranında sahip olup 700'e yakın pas yapan Vincent Kompany'nin ekibi, Upamecano'nun 15. dakikada attığı golle maça rahat başladı. Ancak takımın taktik düzeni, Lille'in hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı ve Bayern ikinci yarıda kontrolü kaybetti.

Maçın seyrini iki an değiştirdi: Ueda'nın 60. dakikanın hemen ardından ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü ve yalnızca üç dakika sonra Pavlovic'in son derece talihsiz biçimde kendi kalesine attığı gol. Son bölümde baskı kurup Jamal Musiala'yı oyuna almasına rağmen Bayern, Lille'in kalabalık ve geride kurduğu savunmayı aşamadı. Böylece neredeyse tüm istatistiklerde belirgin üstünlük kurduğu Fransa deplasmanından puansız ayrıldı.

Kaleci & Savunma

Jonas Urbig: 5/10

Genç kaleci, önde kurulan savunmanın arkasında zor bir gece geçirdi. İki kurtarış yapsa da Ueda'nın etkili vuruşunda golü engelleyemedi; kendi kalesine atılan, yön değiştiren top karşısında ise yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokarken sağlam bir performans sergiledi ancak Lille'in kısa süreli üstünlük kurduğu anlarda gereken otoriteyi gösteremedi.

Dayot Upamecano: 7/10

Upamecano, Bayern'in en girişken oyuncusuydu ve 15. dakikada attığı kafa golüyle perdeyi açtı. Savunmada da istatistikleriyle öne çıktı: 106 isabetli pas ve 13 savunma müdahalesi kaydetti. Ancak maçın sonlarında, atağı kurmaya devam etmek yerine yaklaşık 23 metreden çektiği sert şutta topu bir savunmacıya nişanladı.

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Kim Min-Jae: 6/10

Güney Koreli oyuncu, 92. dakikada yerini Jonathan Tah'a bırakana kadar öne çıkarak savunma yaparken her zamanki gibi agresifti. Lille'i uzun süre etkisiz bırakan önde kurulu savunma hattının korunmasına yardımcı oldu. Ancak beraberlik golünde savunma bir bütün olarak Lille'in hızlı hücumuna hazırlıksız yakalandı.

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Josip Stanisic: 5/10

Dörtlü savunmanın sağında oynayan Stanisic, top kullanırken hatasızdı ancak Lille'in dar alanda kurduğu savunmayı açmak için gereken bindirmeleri yapmakta zorlandı. Kompany'nin hücumda daha fazla etki araması üzerine 76. dakikada oyundan alındı.

Hiroki Ito: 6/10

Sol bekte kalitesini zaman zaman gösteren Ito, 30. dakikada bir kornerden gelen topa vurduğu kafayla gole yaklaştı. Kaleyi bulan bir şut çekti ve ikinci yarının sonlarında yerini Tim Binder'a bırakmadan önce savunma görevlerini özenle yerine getirdi.

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Orta saha

Joshua Kimmich: 7/10

Kimmich, sürekli pas bağlantıları kurarak Bayern'in topa %65 oranında sahip olmasını sağladı ve takımın oyununa yön verdi. Oyunu geriden kurdu ancak Lille savunmasını daha geride konumlandırdığında son savunma hattını aşacak belirleyici pası veremedi.

Aleksandar Pavlovic: 4/10

Genç oyuncu için unutmak isteyeceği bir geceydi. Kaleye çektiği iki şutla hücuma katkı verse de 65. dakikada kendi kalesine attığı, Lille'e galibiyeti getiren gol büyük bir talihsizlikti. Orta sahadaki görevinde bunun dışında soğukkanlı görünen Pavlovic için ağır bir darbeydi.

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Tom Bischof: 6/10

İstatistiklere de yansıyan hareketli bir performans sergileyen Bischof, ilk yarıda yerden çektiği şutla Berke Özer'i yokladı; ikinci yarıda ise bir serbest vuruşu falsolu bir vuruşla dışarı gönderdi. Bayern gerideyken yerini Musiala'ya bırakmadan önce iç koridorlarda iyi bir enerji ortaya koydu.

Lennart Karl: 5/10

İleri uçta sağ tarafta maça başlayan Karl, oyuna gerçekten ağırlığını koyamadı. 80. dakikada 16 metreden çektiği şutu dışarı göndererek iyi bir fırsatı kaçırdı. Teknik ekip daha deneyimli bir oyuncuya yönelince kısa süre sonra oyundan alındı.

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Hücum

Konrad Laimer: 5/10

Alışılmadık biçimde ileri uçta görevlendirilen Laimer'ın çalışkanlığı dikkat çekti ancak hücum bölgesindeki kalitesi yetersiz kaldı. İlk yarıda kaleye giden şutu engellendi; baskı artarken maçın sonlarında sol ayağıyla çektiği şut da hedefi bulmadı.

Nathaniel Brown: 5/10

Lille savunmasını genişletmekle görevlendirilen Brown, ev sahibinin beklerine karşı etkili olmakta zorlandı. Bayern'in hücumlarının çoğu merkezden veya diğer kanattan geliştiği için oyunun büyük bölümünde geri planda kaldı.

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Yedekler & Teknik direktör

Tim Binder: 5/10

76. dakikada Ito'nun yerine oyuna girdi ancak kanatta ihtiyaç duyulan hareketliliği sağlayamadı.

Luis Díaz: 5/10

Hücuma daha doğrudan bir oyun katması için Stanisic'in yerine oyuna alındı ancak Lille'in "kırmızı duvarı" arasında etkisiz kaldı.

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Jamal Musiala: 6/10

Yedekler arasında en tehlikeli oyuncuydu. Uzatma dakikalarında kendisine bir fırsat yarattı ancak yoğun baskı altında yaptığı vuruş dışarı gitti.

Noah Codjo-Evora: Puan yok

81. dakikada Karl'ın yerine oyuna girdi; anlamlı bir puan vermek için yeterince süre bulamadı.

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Jonathan Tah: Puan yok

Hücumda hedef oyuncu olarak kullanılması amacıyla 92. dakikada taktiksel bir değişiklikle oyuna alındı ancak süre çok çabuk doldu.

Vincent Kompany: 5/10

Takımı topa hakim olsa da kurduğu taktik düzen, Lille'in özellikle değerlendirmeye çalıştığı hızlı hücumlara karşı savunmasız kaldı. Laimer'ı hücum hattında oynatma kararı yaratıcılık açısından sonuç vermedi; oyuncu değişiklikleri ise maçın gidişatını değiştirmek için biraz geç geldi.