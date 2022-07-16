Polonyalı santraforla yollarını ayırmaya hazırlanan Almanya şampiyonu Manchester United'ın yıldızıyla ilgilenmiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Bayern, Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli efsane için en ideal adreslerden biri olarak gösteriliyor.

Ancak; kariyerini Devler Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek isteyen Ronaldo, Bayern'in transfer listesinde yer almıyor.

Bayern Münih, Cristiano Ronaldo'yu transfer edecek mi?

Sportif direktör Hasan Salihamidzic basında çıkan dedikodular hakkında Sport1'e konuştu.

"Cristiano Ronaldo'nun elde ettiği başarılara ve kariyerine büyük saygı duyuyorum."

"Ama tekrarlıyorum, bu konuda ne daha önce, ne de şimdi bir girişimimiz olmadı."

Bayern, Ronaldo'yla neden ilgilenmiyor?

Alman devi başarılarla dolu sekiz yılın ardından Robert Lewandowski'ye veda edecek. Bayern'de oynadığı tüm sezonlarda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Polonyalı, 2019/20'da ise Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Bayern formasıyla 375 maçta 344 gol atan Lewandowski, Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte bu sayılara çıkabilen yegane oyuncular arasında.

Liverpool'dan Sadio Mane'yi kadrosuna katan, Serge Gnabry'yle de sözleşme yenileyen Bayern, bu ikiliye Leroy Sane, Kingsley Coman ve Thomas Müller isimleri de eklendiğinde hücum hattında yeterli zenginliğe sahip olduğunu düşünüyor.