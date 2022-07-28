16 yaşındaki sol bek La Masia'daki en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyordu.

Bayern Münih, Barcelona forması giyen Adam Aznou ile uzun süreli bir profesyonel sözleşme imzaladı.

Alman kulübü, Barcelona altyapısının en gözde isimlerinden biri olan 16 yaşındaki oyuncuyu İspanya'dan kopararak büyük bir başarıya imza attı.

Bu hamleyi Barcelona'nın Robert Lewandowski transferine bir misilleme olarak görenlerin sayısı hayli fazla.

Bayern Münih'in yeni transferi Adam Aznou kimdir?

Faslı bir ailenin çocuğu olarak Barcelona'da dünyaya gelen Aznou, Barcelona altyapısında tüm yaş grupları içindeki en iyi sol bek olarak öne çıkıyordu.

Barcelona bu yaz Aznou'ya yeni bir sözleşme önerdi ve oyuncuya bir üst yaş grubuna yükseleceği garantisini verdi, fakat Aznou kariyerini Bayern U17 takımında sürdürmeyi seçti.

Transferin ardından bir açıklama yapan Aznou, Bayern'in ısrarlı ilgisine vurgu yaptı.

"Bayern beni almak için çok uğraştı. Transfer olduğum için çok mutluyum, eğitimime bu büyük kulüpte devam etmek için sabırsızlanıyorum."

Hafta başında Rennes'in santraforu Mathys Tel'i 28.5 milyon euro'ya kadrosuna katan Bayern, bir genç oyuncuyu daha renklerine bağlamış oldu.