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Bayern Münihli Lennart Karl, bu yılki taraftar kulübü ziyaretinde bir kez daha şaşırtıcı derecede açık konuştu.

Münih ekibinin profesyonel futbolcuları pazar günü yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli taraftar kulüplerini ziyaret etti. Karl ise İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Eppan'a gönderildi. Burada 18 yaşındaki futbolcunun soruları yanıtlaması bekleniyordu. Bir taraftar, profesyonel futbolcu olma hedefi gerçekleşmeseydi hangi işi yapacağını sordu.

Karl, "Benim için B planı yoktu, yalnızca A planı vardı" yanıtını verdi. "Şimdi bile başka ne yapacağımı bilmiyorum. Genel olarak çok ama çok zeki biri değilim." Sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyse ki futbolda işler yolunda gitti. Yoksa şu anki kadar iyi durumda olmazdım."

Karl, eğitimine devam etmesi konusunda ailesiyle yaşadığı tartışmaları da anlattı: "Bana okulu bitirmem gerektiğini söylediler. Ben de 'Bunu yapmak istemiyorum!' dedim. Her gün uyanıyordum ve tek istediğim futbol oynamaktı."

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Lennart Karl, Bayern Münih formasıyla 17 yaşında ilk maçına çıktı

Karl, altyapıda önce TuS Frammersbach ve Viktoria Aschaffenburg'da oynadı. Ardından 2017'de, dokuz yaşındayken Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2022'de kısa bir süreliğine Aschaffenburg'a döndü, sonra Bayern Münih'in altyapı tesislerine gitti.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda, 17 yaşındayken Münih ekibinin A takımıyla ilk maçına çıktı. Büyük çıkışını ise bir yıl önce yaptı. Karl artık Bayern Münih'in ve Almanya Millî Takımı'nın değişmez oyuncularından biri.

Karl, geçen kış bir taraftar kulübü ziyaretinde de şaşırtıcı derecede açık konuşmuştu. O dönemde Real Madrid'e transfer olmayı hayal ettiğini söylemişti . Bu sözleri kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Ardından kamuoyu önündeki açıklamalarını belirgin biçimde azalttı. Yine de çeşitli gol sevinçleriyle konuşulmaya devam etti.