Bayern Münih, Leipzig'i ezip geçerek Bundesliga'nın zirvesine oturdu

Bayern Münih, bu akşam Allianz Arena'da konuk ettiği Leipzig'i Almanya Ligi'nin altıncı hafta maçında 6-1 yenerek büyük bir galibiyet elde etti.

Bu zaferle Bavyera devi, 14 puana ulaşarak haftanın tamamlanmasını beklemek üzere geçici olarak puan durumunun zirvesine çıktı. Leipzig ise 9 puanda kalarak yedinci sırada yer aldı.

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Bayern Münih'te skoru 12. dakikada Joshua Kimmich'in pasını değerlendiren Luis Diaz açtı. 26. dakikada ise Diaz'ın asistiyle Aleksandar Pavlovic ikinci golü kaydetti.

Michael Olise, Harry Kane'in pasının ardından 34. dakikada üçüncü golü atarak ev sahibi ekibin üstünlüğünü pekiştirdi ve ilk yarı Bayern'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında Diaz, 47. dakikada Kane'in pasından faydalanarak bir kez daha fileleri havalandırdı. İngiliz forvet ise 52. dakikada Nathanael Brown'ın asistiyle beşinci golü kaydetti.

Kolombiyalı yıldız, 69. dakikada altıncı golü atarak maçtaki hat-trick'ini tamamladı.

Karşılaşmanın bitimine doğru Andrija Maksimovic, 90+2. dakikada Leipzig adına şeref golünü kaydetti.

Bayern Münih, son iki maçında Almanya Ligi'nde Augsburg ile 2-2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalmıştı.



