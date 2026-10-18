Milli futbolcu Kai Havertz'in formasını giydiği İngiltere şampiyonu Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında 1-0 (0-0) kazandı. Premier Lig'deki yedinci maçında altıncı galibiyetini alan Arsenal, çarşamba günü (21.00/DAZN) Bayern Münih deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde başarılı bir prova yaptı.

Arsenal, 18 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace'ı 5-0 yenen Brighton & Hove Albion ise üçüncü sırada ve Gunners'ın iki puan gerisinde.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Çözülmesi bu kadar zor bir takıma karşı oynamak bazen sinir bozucu olabiliyor. İlk yarıda kaleyi bulan şutumuz yoktu, bunu konuşmamız gerekiyordu" dedi. Arteta, "İkinci yarıda iki iyi fırsat yakaladık ama kaleyi bulan tek şutumuz gol oldu. O şutta da topun yönü biraz değişti" diye ekledi.

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Kai Havertz, Nottingham Forest karşısında nasıl oynadı?

Havertz, üst üste yedinci lig maçında da Arteta'nın ilk 11'inde yer aldı. Arteta, son golünü bir aydan uzun süre önce atan 27 yaşındaki oyuncunun golcülüğüne ilişkin şüphelere maç öncesinde sert biçimde karşı çıkmıştı: "Oynaması gereken sayıda maça ihtiyacı var. Üst düzey bir forvet olma yeteneğine sahip."

Hücumda etkisiz kalan Arsenal'de Havertz de ilk yarıda büyük ölçüde silik bir görüntü çizdi ve yalnızca bir kafa vuruşuyla (37.) dikkat çekti. Bunun üzerine Arteta, devre arasında Madueke'yi oyuna alarak değişikliğe gitti.

Arteta, 66. dakikada Havertz'i de oyundan çıkardı. Konuk ekibin maçtaki ilk isabetli şutunu çeken kanat oyuncusu Madueke (80.), Oliver Glasner'in çalıştırdığı Nottingham karşısında galibiyeti getiren isim oldu.

Arsenal'in rakibi Bayern Münih de cumartesi akşamı sergilediği hücum performansıyla Arsenal maçı öncesinde göz doldurdu. Golcü Harry Kane'in formasını giydiği takım, RB Leipzig'i kendi sahasında 6-1 (3-0) mağlup etti.