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Bayern Münih-Köln 1-1 karşılaşması, cuma akşamı Almanya Bundesliga'da 10. haftanın açılış maçıydı.

Almanya şampiyonunun kulübesinde Vincent Kompany, 23 Ekim'deki antrenmanda sahada geçirdiği rahatsızlığın ardından yaklaşık bir ay sonra yeniden yer aldı.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Luis Diaz'dan zaten yoksun olan Belçikalı teknik direktörün oyuncularının tamamı sakatlıkları nedeniyle kadro dışındaydı; Kompany, Harry Kane'i de sakatlığa kurban verdi.

Altın Top ödülünü kazanmış İngiliz santrfor, ayak bileğindeki sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve 20. dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı. Bischof'un 37. dakikadaki pasında Nathaniel Brown skoru 1-1'e getirerek takımların soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı. Böylece Köln'ün, Said El Mala'nın asistinde İngiliz Mikey Moore'un 12. dakikada attığı golle yakaladığı üstünlüğe yanıt verdi.

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İkinci yarı, Tim Binder'ın Fransız Michael Olise'nin yerine oyuna girmesiyle başladı. Olise de ilk yarının son bölümünde belirgin biçimde topallamasının ardından sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Lennart Karl böylece sahte 9 rolüne kaydırıldı.

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Köln de birçok oyuncusundan yoksundu: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri ve van den Berg'in yanı sıra, geçen yaz transfer döneminde Bologna'dan 11 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan ve diz çapraz bağından sakatlanan Hollandalı forvet Thijs Dallinga da forma giyemedi.

70. dakikada Kompany iki değişiklik yaparak Laimer'in yerine Musiala'yı, yaklaşık on dakika önce sarı kart gören ve son derece gergin olan Upamecano'nun yerine ise eski Napoli oyuncusu Kim Min-Jae'yi oyuna aldı. Karşı tarafta son bölümde, babası da futbolcu olan Reigan Heskey de süre buldu ancak skor değişmedi.

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Bayern Münih puanını 22'ye çıkararak cumartesi öğleden sonra lig sonuncusu Borussia Mönchengladbach'ın sahasında liderliği ele geçirme fırsatı bulacak Borussia Dortmund'un bir puan önüne geçti.

Bayern, bir sonraki Bundesliga haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Hamburg deplasmanına çıkacak. Öncesinde ise 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo'nun oğlu İtalyan Davide Ancelotti'nin çalıştırdığı Lille'e karşı Fransa'da deplasman maçına çıkacak.

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MAÇ BİLGİLERİ

BAYERN MÜNİH-KÖLN 1-1

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GOLLER: 12. dakika Moore (Köln), 37. dakika Brown (Bayern Münih).

BAYERN MÜNİH (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70. dakika Musiala), Upamecano (70. dakika Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87. dakika Codjo-Evora); Olise (46. dakika Binder), Karl, Brown; Kane (20. dakika Bischof). (Yedekler: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Teknik direktör: Kompany.

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KÖLN (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86. dakika Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77. dakika Johannesson), Moore (91. dakika Bulter), Borna Sosa; Maina (77. dakika Thielmann); S. El Mala (86. dakika Heskey). (Yedekler: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Teknik direktör: Wagner.

HAKEM: Braun.

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SARI KARTLAR: Okon-Engstler (Köln), Upamecano (Bayern Münih), S. El Mala (Köln).

MAÇ PROGRAMI:

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CUMARTESİ

Saat 15.30

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Elversberg-Freiburg

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim

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Bayer Leverkusen-Paderborn

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund

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Union Berlin-RB Leipzig

Saat 18.30 Schalke-Stuttgart

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PAZAR

Saat 15.30 Augsburg-Mainz

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Saat 17.30 Werder Bremen-Hamburg

PUAN DURUMU:

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Bayern Münih 22 puan

Borussia Dortmund 21

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Freiburg 19

RB Leipzig 18

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Bayer Leverkusen 16

Werder Bremen 15

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Elversberg 13

Stuttgart 12

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Hoffenheim 12

Eintracht Frankfurt 12

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Hamburg 12

Mainz 10

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Paderborn 10

Köln 10

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Augsburg 9

Union Berlin 7

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Schalke 6

Borussia Mönchengladbach 4.

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Bayern Münih ve Köln birer maç fazla oynadı.