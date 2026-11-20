Reklam

Bayern Münih-Köln 1-1, Almanya Bundesliga'sında 10. haftayı cuma akşamı açan maçın sonucu oldu.

Almanya şampiyonunun kulübesinde Vincent Kompany yeniden görüldü. Kompany, 23 Ekim'deki antrenmanda sahada geçirdiği rahatsızlığın neredeyse bir ay ardından döndü.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry ve Luis Diaz'dan zaten yoksun olan Belçikalı teknik direktörün bu oyuncularının tamamı sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu; Harry Kane de sakatlanarak oyundan çıktı.

İngiliz santrfor ve Altın Top ödülünün sahibi Kane, ayak bileğindeki sorun nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve 20. dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı. Bischof'un 37. dakikadaki pasında Nathaniel Brown skoru 1-1'e getirirken takımlar devre arasına bu sonuçla girdi. Böylece Köln'ün İngiliz oyuncusu Mikey Moore'un 12. dakikada Said El Mala'nın asistinden attığı açılış golüne yanıt verilmiş oldu.

Reklam Reklam

İkinci yarının başında Tim Binder, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Fransız Michael Olise'nin yerine girdi. Olise, ilk yarının son bölümünde belirgin biçimde aksayarak yürümüştü. Lennart Karl ise sahte 9 rolüne çekildi.

Related Topics

Köln'de de çok sayıda eksik vardı: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri ve van den Berg'in yanı sıra Hollandalı forvet Thijs Dallinga da kadroda değildi. Geçen yaz transfer döneminde Bologna'dan 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Dallinga, dizindeki çapraz bağından sakatlanmıştı.

Kompany, 70. dakikada iki değişiklik yaparak Laimer'in yerine Musiala'yı, yaklaşık on dakika önce sarı kart gören ve son derece gergin olan Upamecano'nun yerine de eski Napoli oyuncusu Kim Min-Jae'yi oyuna aldı. Karşı tarafta, maçın son bölümünde eski futbolcunun oğlu Reigan Heskey de forma şansı buldu ancak sonuç değişmedi.

Reklam

Bayern Münih puanını 22'ye yükseltti. Bu, cumartesi öğleden sonra ligin son sırasındaki Borussia Mönchengladbach'a konuk olup zirveye çıkma fırsatı yakalayacak Borussia Dortmund'un bir puan önünde olduğu anlamına geliyor.

Bayern Münih, Bundesliga'nın gelecek haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Hamburg'da oynayacak. Ancak önce 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde, İtalyan Davide Ancelotti'nin çalıştırdığı Lille'e konuk olacak. Davide, Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo'nun oğlu.

Reklam

Ayağında ezilme olan Olise'nin kısa sürede iyileşmesi konusunda iyimserlik hâkim. Kane'in dönüşü ise daha uzun sürecek. Kulüp yöneticisi Eberl ve teknik direktör Kompany, maçın ardından bunu doğruladı: "Harry birkaç ay sahalardan uzak kalacak." Kane'in sol ayak bileğindeki sindesmoz bağları zedelendi. Bu tür bir sakatlık genellikle en az 3 aylık bir aranın ardından iyileşiyor.

Üstelik hepsi bu kadar değil. İşlevsel nörolojik bozukluğu bulunan Musiala'nın durumu da gündemde. Bayern Münih yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Sky Sport Almanya'ya şunları söyledi: "Onun için endişeleniyor muyuz? Bir sağlık sorunu var. Ne yazık ki geçmişte gösterdiği seviyeye dönmesinin zor olacağını biliyoruz. Hepimiz yeniden iyi futbol oynamasını umuyoruz. Aksi hâlde durumunu değerlendirmemiz gerekecek. Çok büyük bir sözleşmesi var. Kulüp olarak bu durumla mali açıdan da nasıl başa çıkacağımızı düşünmeliyiz. Menajerlik şirketiyle konuşup ardından bir karar vermemiz gerekiyor. Satılabilir mi? Şu anda başka bir kulübün onu bu koşullarda satın alabileceğini sanmıyorum."

Reklam

MAÇIN KÜNYESİ

BAYERN MÜNİH-KÖLN 1-1

Reklam

GOLLER: 12' Moore (K), 37' Brown (B).

BAYERN MÜNİH (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Yedekler: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Teknik direktör: Kompany.

Reklam

KÖLN (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Yedekler: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Teknik direktör: Wagner.

HAKEM: Braun.

Reklam

SARI KARTLAR: Okon-Engstler (K), Upamecano (B), S. El Mala (K).

MAÇ PROGRAMI:

Reklam

CUMARTESİ

Saat 15.30

Reklam

Elversberg-Freiburg

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim

Reklam

Bayer Leverkusen-Paderborn

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund

Reklam

Union Berlin-RB Leipzig

Saat 18.30 Schalke-Stuttgart

Reklam

PAZAR

Saat 15.30 Augsburg-Mainz

Reklam

Saat 17.30 Werder Bremen-Hamburg

PUAN DURUMU:

Reklam

Bayern Münih 22 puan

Borussia Dortmund 21

Reklam

Freiburg 19

RB Leipzig 18

Reklam

Bayer Leverkusen 16

Werder Bremen 15

Reklam

Elversberg 13

Stuttgart 12

Reklam

Hoffenheim 12

Eintracht Frankfurt 12

Reklam

Hamburg 12

Mainz 10

Reklam

Paderborn 10

Köln 10

Reklam

Augsburg 9

Union Berlin 7

Reklam

Schalke 6

Borussia Mönchengladbach 4.

Reklam

Bayern Münih ve Köln birer maç fazla oynadı.