Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlığına ilişkin süren spekülasyonlara yanıt vermek için alışılmadık bir adım atarak resmî açıklama yayımladı. Bundesliga devi, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin zaman çizelgesini ve aralarındaki çalışma ilişkisinin durumunu netleştirmek üzere bu hafta temsilcileriyle görüştü.

Reklam

Sağlık durumuna ilişkin zaman çizelgesi netleşti

Almanya şampiyonu, Musiala ile kulübün nörolojik sorunlarından tam olarak ne zaman haberdar olduğuna ilişkin haberlerin artması üzerine açıklama yapma gereği duydu. Kulüp, konuyu netleştirmek için 23 yaşındaki oyuncunun “absans benzeri belirtiler” nedeniyle ilk kez 22 Nisan 2025'te tıbbi muayenelerden geçtiğini doğruladı. Bu zaman çizelgesi, durumun uygun müdahale yapılmadan daha uzun süredir bilindiği yönündeki iddialara yanıt vermek amacıyla ortaya kondu.

Kulüp, oyuncunun temsilcisi 11WINS ile birlikte yayımladığı ortak açıklamada şunları belirtti: “Bayern Münih ile Jamal Musiala'nın menajerleri arasında dün (salı) yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Her iki taraf için de oyuncunun sağlığı her şeyden önce geliyor. Musiala'ya iyileşme sürecinde tam destek veriliyor.”

Menajerlerle yapıcı görüşme

Görüşmede, acil sağlık kaygılarının yanı sıra Alman millî futbolcunun uzun vadeli geleceği de ele alındı. Oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin tartışmalara rağmen kulüp, Musiala'nın menajerleriyle yapılan görüşmeleri “yapıcı” ve “iş birliği ruhuyla” diye nitelendirdi. Bu da şu anda öncelik sağlık olsa da iki taraf arasındaki profesyonel bağın sürdüğünü gösteriyor.

Resmî açıklama şu sözlerle sona erdi: “Bayern Münih ve Musiala'nın menajerleri, görüşmeleri iş birliği içinde ve gizlilikle sürdürme konusunda anlaştı.”

Reklam Reklam

Kulüp yönetiminden destek

Sky Germany'ye göre, bu ayrıntıları kamuoyuyla paylaşma kararının Allianz Arena'daki en etkili isimler tarafından desteklendiği bildiriliyor. Haberlere göre onursal başkan Uli Hoeneß ve eski CEO Karl-Heinz Rummenigge, açıklamanın içeriğine tam destek veriyor. Musiala'nın kulübün geleceğe dönük projelerinin temel taşı olarak görülmesi, bu isimlerin desteğiyle birlikte kulübün durumu ne kadar ciddiye aldığını ortaya koyuyor.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Kulübün sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl de son dönemde taraftar kulüplerine yaptığı ziyaretlerde oyuncuyu savundu. Yönetim, özellikle Musiala'nın Şubat 2025'te kendisini 2030'a kadar kulüpte tutacak yüksek bedelli bir sözleşme uzatmasına imza atmasının ardından, değerli oyuncusunu korumaya önem veriyor.

Odak noktası iyileşme süreci ve gelecek

Sağlık durumuna ilişkin zaman çizelgesi netleştikten sonra odak tamamen Musiala'nın iyileşme sürecine çevrildi. Kulüp, oyuncunun sağlığının tek öncelik olduğunu vurgulayarak dönüşü için belirli bir tarih vermedi. Nörolojik işlev bozukluklarının karmaşık yapısı ve oyuncunun sahalardan uzak kaldığı dönemde yaşadığı “dalma hâlleri” göz önüne alındığında bu temkinli yaklaşım gerekli görülüyor. Musiala, sahaya dönecek duruma geldiğinde Vincent Kompany'nin planlarının önemli bir parçası olmaya devam edecek.