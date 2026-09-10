Bayern Münih, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin ekibi, mükemmel bir ilk yarı oynayan FK Bodø/Glimt karşısında sonunda 5-0'lık üstünlük kurdu. Jamal Musiala'nın açılış golünün ardından işler hızlandı ve Der Rekordmeister adına Harry Kane, Alphonso Davies ve Michael Olise de (2) ağları sarstı.

Bayern'de Ismael Saibari ilk 11'de yer almadı; 10 numara pozisyonunda santrfor Kane'in arkasında Musiala tercih edildi. Faslı oyuncu, ikinci yarının ortalarında oyuna girdi. Olise ve Luis Díaz'ın kanatlarda yer almasıyla Bayern'in hücum hattı tam kadroydu.

Bodø, ilk yarıda organizasyon anlamında son derece iyiydi ve rakibine nispeten az fırsat verdi, ancak Bayern tüm atakları durdurulamayacak kadar fazla kaliteye sahipti. Buna rağmen Norveç ekibi, etkileyici bir şekilde devre arasına 0-0'lık skorla gitmeyi başardı.

İkinci yarının başlamasının üzerinden henüz iki dakika bile geçmemişti ki Bayern sonunda golü buldu. Kane'in şutu engellendi, ancak bu sayede top tesadüfen Musiala'nın sağ ayağının tam önünde kaldı ve kısa süre önce oyuna giren kaleci Julian Lund'u uzak köşeye gönderdiği sert vuruşla avladı: 1-0.

Bayern, bir saat dolarken farkı ikiye çıkardı. Olise, serbest vuruşunu ceza sahasına keskin bir şekilde gönderdi; fırsat kollayan Kane de Lund'un, sakatlanan Nikita Haikin'in yerine geçen kalecinin, arkasına hatasız bir kafa vuruşuyla topu yolladı: 2-0.

Gecenin üçüncü golü belki de en güzeli oldu. Bayern atağı sonuçsuz kalacak gibi görünüyordu, ta ki top Davies'in favori sol ayağına gelene kadar; Davies de yıkıcı bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

Bitime on dakika kala Olise de skora katkı yaptı. Fransız oyuncu, kaleye yaklaşık 20 metre mesafede çok fazla boş alan buldu ve sol üst köşeye gönderdiği sert şutla bunu en iyi şekilde değerlendirdi: 4-0.

Maçın son bölümünde Norveç ekibi bir kişi eksik kaldı. Odin Bjørtuft, savunma arkasına sarkan bir oyuncuyu düşürdü ve bunun sonucunda doğrudan kırmızı kart gördü. On kişi kalan Bodø, bir gol daha yedi. Olise, sol ayağıyla bir kez daha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-0.



