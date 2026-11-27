Bayern Münih, kulüp yönetimini kamuoyu önünde eleştiren Joshua Kimmich'e disiplin cezası verilmeyeceğini resmen doğruladı. Alman milli futbolcu, yönetimin Jamal Musiala konusundaki tutumuna tepki göstermiş, bu da Allianz Arena'da perde arkasında bir anlaşmazlık yaşandığı söylentilerine yol açmıştı.

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Açık sözlü Kimmich'e para cezası yok

Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, Kimmich'e son açıklamaları nedeniyle ceza verilmeyeceğini doğrulayarak kulüp içindeki gerilimi azaltmaya çalıştı. Birden fazla pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu, kulübün genç yıldız Musiala'yı yeterince korumadığını düşündüğü için yönetimi kamuoyu önünde sorgulayarak gündeme gelmişti. Kulüp, iç gerilim ihtimaline rağmen 31 yaşındaki oyuncuya para cezası vermeme kararı aldı.

Sky Germany'ye göre Freund, basın toplantısında Kimmich'e açıklamaları nedeniyle "para cezası verilmeyeceğini" söyledi. Freund, "Bunu hiç tartışmadık, para cezası vermek hiçbir zaman gündeme gelmedi. Önümüzde yoğun ve önemli haftalar var. Bütün enerjimize bunun için ihtiyacımız var. Zorlu bir dönem ama böyle dönemlerden iyi şeyler de çıkabilir. Bu süreci atlatacağız. Odaklandığımız şey bu. Önümüzdeki maçlara konsantre oluyoruz; kısa sürede çok sayıda maçımız var" dedi.

Teknik direktörün önceliği Hamburg maçı

Yönetim, Kimmich'in röportajının yankılarıyla ilgilenirken teknik direktör Vincent Kompany, takımını bu tartışmalardan uzak tutmakta kararlı. Hamburg'a karşı oynanacak kritik Bundesliga maçı öncesinde Belçikalı teknik adam, Musiala tartışmasının takım içinde konuşulmadığını vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından oyuncularından profesyonel bir karşılık bekliyor.

Kompany, dikkat dağıtan konular sorulduğunda açık konuştu: "Sizi hayal kırıklığına uğratmam gerekecek, bu konu herkesin gündeminde değil. Tek bir öncelik var: Bayern'in HSV ile maçı. Önemli olan tek şey bu."

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Kompany, Musiala'nın ilk 11'e dönüşü konusunda temkinli

Musiala'nın durumuna ilişkin olarak Kompany, oyun kurucunun doğrudan ilk 11'e dönüp dönmeyeceği konusunda kesin konuşmadı. Musiala ve Luis Diaz tam anlamıyla hazır olmaya yaklaşıyor ancak teknik ekip, kadronun diğer bölgelerindeki seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle ikisini de aceleyle sahaya döndürmek istemiyor. Kompany, önümüzdeki haftaların yoğun maç temposunu aşmak için "bütün kadroya" ihtiyaç duyacaklarını vurguladı.

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Teknik direktör, Avrupa'daki yenilginin izlerini silmek için oyuncularının Hamburg'da mücadeleci bir performans sergilemesini bekliyor. Sözlerini şöyle tamamladı: "Takımın mücadele ettiğini, bu maçı da kazanmaya hazır olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu, şu anda çok fazla güç ve enerji gerektiriyor. Teknik direktör olarak benim görevim de puan almamızı sağlamak. Bu maç bizim için çok önemli."

Büyük sakatlık krizini aşma çabası

Kompany üzerindeki baskı, kadro seçeneklerini azaltan uzun sakatlık listesiyle daha da artıyor. Harry Kane gibi kilit isimler ile Serge Gnabry, Alphonso Davies ve Manuel Neuer şu anda forma giyemiyor. Bu da teknik direktörün doldurması gereken önemli boşluklar olduğu anlamına geliyor. Buna rağmen Kompany, kötü performansa gerekçe olarak sakatlıkları göstermeyi reddetti.

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Kompany, "Gerçek şu ki kadromuzda 130 gol eksik. Buna rağmen beklentimiz aynı: Kazanmak istiyoruz" dedi. Odağı yıldız isimlerden takımın ortak sorumluluğuna çevirerek şunları ekledi: "Şu anda yalnızca bir süper yıldızımız var: takım. Benim odağım bu süper yıldız."