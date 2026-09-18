Bayern Münih, Ismael Saibari, Harry Kane ve Michael Olise için özel bir gecede farklı kazandı

Bayern Münih, cuma akşamı FC Union Berlin’e adeta futbol dersi verdi. Harry Kane’in rekor golü, Ismael Saibari’nin Almanya’daki ilk golü ve Michael Olise’nin hat-trick’i sayesinde başkent ekibi sahadan 7-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk 15 dakikanın ardından Union’un tarihi bir hezimet yaşayacağı pek anlaşılmıyordu. Ancak kısa süre sonra açılış golü geldi. Alphonso Davies’in sert pasını iyi kontrol eden Jamal Musiala, uzak köşeye sert vurdu ve skoru 1-0 yaptı.

Devreye beş dakika kala Bayern, penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Kane, kaleci Fredrik Rønnow’u geçerek Bundesliga’daki 100. golünü attı. İngiliz yıldız bu sayıya 98 maçta ulaştı. Önceki rekor, 1970’lerde FC Köln formasıyla bunu başarmak için 129 maça ihtiyaç duyan Dieter Müller’e aitti.

Daha ilk yarı bitmeden Olise de skora katkı yaptı. Musiala’nın sol ayağına bıraktığı topu değerlendiren Fransız oyuncu, ceza sahası çizgisi civarından yaptığı yıkıcı vuruşla yakın köşeyi buldu: 3-0. İkinci yarıda Kane, Olise’nin içeri kıvrılan ortasına kafayı vurup kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı: 4-0.

Bitime 20 dakika kala Saibari için de kişisel bir zirve yaşandı. Faslı oyuncu, Davies’ten aldığı topun ardından rakiplerinden şık bir şekilde sıyrıldı ve sol ayağıyla Rønnow’u mağlup etti: 5-0.

Bayern’in şöleni bununla da bitmedi. Olise, savunma arkasına şık bir pasla kaçırıldı ve Rønnow’u da geçtikten sonra dev fırsatı neredeyse harcıyordu. Kontrolsüz vuruşu boş kalede direğin içine çarpıp ağlara gitti: 6-0.

Bitime çeyrek saat kala bir gol daha geldi. Olise, Luis Díaz ile süratli bir verkaç yaptıktan sonra sol ayağıyla bir kez daha harika vurdu ve hat-trick’ini tamamladı: 7-0.



