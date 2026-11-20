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Harry Kane ve yıldız futbolcu Michael Olise, 1. FC Köln ile 1-1 biten maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kane'in teşhisi ise yıkıcı.

İngiltere Millî Takımı kaptanı, Köln ile berabere biten maçın 15. dakikasından kısa süre sonra Joël Schmied ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Kölnlü oyuncu, kendi ceza sahasında Kane'in ayak bileğine arkadan müdahale etmiş, aynı anda topa da dokunmuştu.

Kane, ardından birkaç dakika daha aksayarak oynamaya çalışsa da sonunda sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine Tom Bischof oyuna girdi.

Harry Kane'in kesin teşhisi belli oldu: Ne kadar süre forma giyemeyecek?

Sakatlığı sorulduğunda sportif direktör Max Eberl, "Harry'nin sindesmozu yırtıldı" dedi. "Çok kötü bir akşamdı, bu bizi son derece ağır etkiliyor" diye ekledi. Ballon d'Or ödülünün sahibinin ne kadar süre forma giyemeyeceği sorusuna ise Eberl, kısa bir yanıt verdi: "Isi kadar." Yani millî maç arasından önce sindesmoz bağı yırtılan ve üç ila dört ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen Ismael Saibari kadar. Bu da Bayern'in gol ve asist makinesinin sezonun ikinci yarısının bir bölümünü bile büyük olasılıkla kaçıracağı anlamına geliyor.

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Michael Olise stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı

İlk yarının ilerleyen bölümünde Olise de Köln savunmacısı Tom Krauß ile girdiği sert bir müdahale sonrasında sakatlandı. Fransız millî oyuncu ilk yarıyı tamamlayabilse de devre arasında soyunma odasında kaldı. Yerine genç oyuncu Tim Binder girdi. Olise, Allianz Arena'nın iç koridorlarından koltuk değnekleriyle çıktı.

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Ancak ilk teşhis Bayern için daha umut verici. Rekor şampiyon, akşam yaptığı açıklamada "Michael Olise'nin ön ayağında ezilme tespit edildi. Fransız hücum oyuncusu önümüzdeki günlerde tedavi görecek" ifadelerini kullandı. Fransız oyuncunun tam olarak ne kadar süre forma giyemeyeceği ve hafta içi Lille deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçına yetişip yetişemeyeceği ise henüz belli değil.

Jamal Musiala geri döndü ama buna sevinebilecek mi?

Böylece Kane ve Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Alphonso Davies'in ardından sakatlık nedeniyle Bayern Münih'in yararlanamayacağı diğer hücum oyuncuları oldu. Luis Diaz ise en azından kadroya dönme yolunda.

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Jamal Musiala, sakatlığını atlattıktan sekiz hafta sonra sahalara döndü; 67. dakikada oyuna girdi ve neredeyse skoru 2-1'e getirecekti. Ancak kendisi, daha doğrusu performans kapasitesi, bir Bayern yöneticisi tarafından yeniden sorgulandı. Bu kez Karl-Heinz Rummenigge, çalım ustasının eski hâline dönememesi durumunda Musiala'nın maaşıyla ilgili görüşmeler yapılabileceğini açıkça dile getirdi . Rekor şampiyonda Musiala'ya karşı bir kampanya yürütüldüğü izlenimi giderek güçleniyor.