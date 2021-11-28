Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller: Ballon d'Or'u Lewandowski hak etti

Futbol dünyasını Ballon d'Or heyecanı sarmış durumda. Ballon d'Or 2021'in sahibi pazartesi akşamı Paris'te belli oluyor.

Herkesin favorisi doğal olarak farklı.

Bayern Münih'in Alman golcüsü Thomas Müller'e göre ise bu ödül için tek uygun isim, takım arkadaşı Robert Lewandowski.

Ne söylendi?

Sky Almanya'ya açıklamalada bulunan Müller, Polonyalı golcünün diğer favorilerin önünde olduğunu vurguladı.

"Lewandowski, bu ödülü almalı.

"İspanya'daki insanlar Benzema'nın da bunu hak ettiğini söyleseler bile, Lewandowski zaferi kesinlikle hak etti.

"Lewandowski ve Benzema arasındaki fark şu: Lewy bizimle her şeyi kazandı, ardından ödül töreni iptal edildi. Ertesi yıl Almanya'da gl rekoru kırdı.

Benzema'nın bireysel performansı bu yıl da olağanüstüydü, ancak Real Madrid ve Fransız Millî Takımı fazla ileri gidemedi. Lewy'nin bu yarışı kazanması gerekiyor. İş bitti!

Lewandowski, 2020'nin favorisiydi

Bu yılki Ballon d'Or ödül töreni pazartesi günü Türkiye saati ile 22.30'da Paris'te gerçekleştirilecek.

Lewandowski, geçen yılki ödülün favorisiydi ancak koronavirüs pandemisinden dolayı ödül verilmedi. Polonyalı golcü, daha az prestijli olan FIFA Yılın Dünya Oyuncusu ödülünü kazandı.

Lewandowski'nin 2021-22 sezonu

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih ile tüm turnuvalarda 20 maça çıktı.

Lewandowski, söz konusu 20 mücadelede rakip filelere 25 gol atmayı başardı ve iki de asist yaptı.

25 golün 14'ünü Bundesliga'da atan yıldız oyuncu, dokuz golü Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Lewandowski, Almanya Süper Kupası'nda ise iki gol attı.

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