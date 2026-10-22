Bayern Münih, Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sağlık durumuyla ilgili bir aksilik yaşayan kanat oyuncusu Luis Diaz'ın durumundan endişe ediyor. İkinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı millî futbolcu, Allianz Arena'daki maçın bitiş düdüğünden kısa süre önce sahadan çıkmak zorunda kaldı.

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Oyundan çıkması sakatlık endişesi yarattı

Alman devi, salı akşamı Arsenal ile zorlu geçen maçta 2-2 berabere kaldı. Ancak sonucun önüne, yıldız hücum oyuncusunun durumuna ilişkin endişeler geçti. Maça yedek kulübesinde başlayan Diaz, Vincent Kompany galibiyet golünü ararken 68. dakikada Ismael Saibari'nin yerine oyuna girdi. Ne var ki 90. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve sahayı gözle görülür bir hayal kırıklığıyla terk etti.

Maçın son bölümünde çimlerin üzerinde oturan Diaz, kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle devam edemeyeceğini sağlık ekibine bildirdi. Kanat oyuncusunun Avrupa'daki bu karşılaşma öncesinde de hafif bir fiziksel sorunla mücadele ediyor olması, durumunu Bayern yönetimi için önemli bir gündem maddesi hâline getirdi. Özellikle maçın kalan 20 dakikasını tamamlayamaması nedeniyle onu oyuna sokma kararı şimdi sorgulanıyor.

Diaz, uzun süre sahalardan uzak kalacağı endişesini yatıştırdı





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Sahadaki endişe verici görüntüler maçın üzerine hemen bir gölge düşürdü; takım arkadaşları, çalışanlar ve taraftarlar sakatlığın ciddiyeti konusunda büyük kaygı duydu. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun stadyumdan yardımsız ayrılmasıyla bu ortak endişe yerini rahatlamaya bıraktı. Diaz'ın sakin ve neşeli hâli, sahadaki ilk sıkıntılı görüntülerle keskin bir tezat oluşturuyordu.

Çarşamba sabahının erken saatlerinde doğrudan Sky Sport'a konuşan oyuncu, sorunun “ciddi bir şey olmadığını” söyleyerek süren endişeleri gidermeye çalıştı. Hızla iyileşeceğine inandığını belirten Diaz, yalnızca birkaç gün dinlendikten sonra yeniden sahalara dönmeyi beklediğini ekledi.

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Kompany endişelerini paylaştı

Kompany, özellikle sorunun tekrarlaması nedeniyle sağlık durumunun ideal olmadığını kabul etti. Bitiş düdüğünden kısa süre sonra basına konuşan Belçikalı teknik adam, takımının önemli kanat oyuncusunun durumuna ilişkin kaygılarını dile getirdi. Oyuncuyla henüz ayrıntılı bir görüşme yapmadığını, ancak işaretlerin bir ölçüde endişe verici olduğunu söyledi.

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Kompany, DAZN'a yaptığı açıklamada, “Uzun uzun konuşma fırsatımız olmadı. Umarım ciddi bir şey değildir. Ama ikinci kez yaşandığında insan her zaman biraz endişeleniyor” dedi.

Kompany, Arsenal maçının başlama düdüğünden önce Diaz'ın fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmadığını açıkça belirtmişti. Teknik direktör, oyuncunun antrenmanların bir kısmını kaçırdığını ancak Şampiyonlar Ligi mücadelesine katkı sağlamak için çok istekli olduğunu açıklamıştı. Kompany maç öncesinde, “Yüzde 100 antrenman yapmadı ama bu sabah ‘Hocam, orada olmak ve oynamak istiyorum’ dedi. Yedek kulübesinde olabilmesi bizim için iyi bir şey. Bir rol üstlenebilir ve ısınma sırasında kendini iyi hissederse muhtemelen üstlenecektir” demişti.

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Bayern'in yaklaşan maç takvimine etkisi

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Bayern şimdi Diaz'ın önümüzdeki 48 saat içinde tedaviye nasıl yanıt vereceğini endişeyle bekliyor. Bundesliga şampiyonluk yarışı kızışırken ve Avrupa'daki başka maçlar yaklaşırken, onun kalibresinde bir oyuncuyu kaybetmek Kompany'nin taktik planlarına önemli bir darbe olur. Takım zaten yoğun bir dönemden geçiyor ve Kolombiyalı oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalması gerekirse kanat mevkilerindeki kadro derinliği sınanacak.

Oyuncunun kendi değerlendirmesi olumlu olsa da sağlık ekibinin uzun vadeli bir hasar olmadığından emin olmak için muhtemelen ek taramalar yapması gerekecek. Son dönemdeki performanslarıyla yakaladıkları ivmeyi sürdürmek isteyen kulüp, Diaz'ın kısa sürede iyileşeceği yönündeki öngörüsünün doğru çıkmasını umuyor.