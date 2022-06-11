Bayern Münih'in yıldızı Kimmich yurt dışına transfer olmaya sıcak bakıyor: "Hep aklımın bir köşesinde"
Bayern Münih'in ve Almanya milli takımının en önemli isimlerinden Joshua Kimmich, Bundesliga dışına çıkmayı düşündüğünü itiraf etti.
RB Leipzig'den genç yaşta Bayern'e gelen Kimmich, burada geçirdiği yedi yıl içinde takımın temel taşlarından biri haline geldi.
27 yaşındaki oyuncu bu yaz ayrılığı düşünmese de, gelecekte yurt dışına çıkmanın planlarını yapıyor.
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Kimmich olası ayrılık hakkında ne söyledi?
So Foot'a konuşan başarılı oyuncu geleceğine dair planlarını anlattı.
"Yurt dışına çıkmak ilginç bir meydan okuma olur. Birkaç yıl içinde neler olur bilemiyorum, bekleyip göreceğiz."
"Hücum futbolunu seven, çok iyi bir teknik direktörümüz var. Burada oynamaktan keyif alıyorum, ama aklımın bir köşesinde hep yeni maceralara yelken açma düşüncesi var."
Kimmich'in kariyeri
Profesyonel futbola adım attıktan sonra alt liglerdeki performansıyla dikkat çeken Kimmich, RB Leipzig'in Bundesliga'ya yükselmesine katkıda bulunmıştu.
Daha 20. yaşını doldurmadan Bayern'e imza atan Kimmich, tecrübe eksikliğine rağmen kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü.
Kimi zaman savunmada, kimi zaman orta sahada izlediğimiz Kimmich, yedi yılda Bayern formasıyla çıktığı 299 maçta 33 gol attı ve 83 asist yaptı.
Almanya'nın da demirbaşlarından olan Kimmich, ilk olarak 2016'da sırtına geçirdiği milli formayı 66 kez terletti.Daha fazla okuma