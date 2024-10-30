Bayern Münih'in yıldızı Kim Min Jae'den hayranlarını yıkan haber

Fenerbahçe'nin eski stoperi hayatı adına son derece önemli bir karar verdi.

Bayern Münih'in bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü savunma oyuncusu Kim Min Jae, dört yıllık evliliğin ardından eşi Ahn Ji Min ile yollarını ayırdığını duyurdu. 2020 yılında evlenen çiftin bir çocuğu bulunuyordu.

Güney Koreli savunmacı, boşanma haberini menajerlik ajansı Orange Ball aracılığıyla duyurdu ve evliliğinin kişilik farklılıkları nedeniyle sona erdiğini belirtti.

Çiftin ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleşti. Kim Min Jae, hayranlarından da özür diledi. Güney Kore'de ünlülerin hayranlarıyla ilişkileri oldukça güçlü olduğu için bu tür açıklamalar yaygın bir gelenek olarak kabul ediliyor.

Hayranları yıkıldı

Kim Min Jae açıklamasında, “Dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından, Kim Min Jae evliliğini sona erdirmeye karar vermiştir ve boşanma sürecini dostane bir şekilde tamamlamıştır. İkili, ayrılmaya karar vermelerinin kişilik farklılıklarından kaynaklandığını ve bundan sonra birbirlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtmişlerdir. Ebeveyn olarak çocuklarını öncelikli kılacak ve ona en iyi şekilde bakmaya özen göstereceklerdir” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 12 maça çıktı ve bir gol kaydetti. Ayrıca, Vincent Kompany’nin yönetimindeki Bayern Münih’te oynadığı beş maçta kalesini gole kapatmayı başardı.