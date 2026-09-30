Bayern Münih'ten Espanyol'a kiralık olarak giden Bryan Zaragoza, futbol kariyerinin öne çıkan duraklarını değerlendirdi; yaşadığı istikrarsızlık yıllarından ve Bavyera ekibindeki deneyiminden söz ederken, bir dönem Barcelona'ya katılmaya yaklaştığını da ilk kez açıkladı.

Zaragoza,İspanyol "Cadena Ser" radyosuna verdiği röportajda, daha önce Barcelona'ya transfer olma ihtimaline ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Evet, Barcelona ile imza atma ihtimalim vardı. Temaslar olmuştu."

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Zaragoza, Granada ile Barcelona'ya karşı oynadığı ve kariyerinde bir dönüm noktası olan, kendisine geniş bir taraftar ilgisi kazandıran maça değindi.

Şöyle konuştu: "Yalnızca o maç sayesinde futbolcu olduğumu söyleyenler var. Kimsenin tanımadığı bir oyuncuydum ve Barcelona'ya karşı öyle bir performans sergileyen çok az kişi vardır."

Zaragoza, son yılların istikrar eksikliği nedeniyle kolay geçmediğini kabul ederek şunları söyledi: "Sanırım benim için zorlu yıllardı. Hiçbir yerde istikrar bulamadım."

"İspanya daha kaliteli"

İspanyol futbolunun seviyesini diğer liglerle karşılaştırarak savundu ve şöyle dedi: "Bence biz İspanya'da, insanların sahip olduğumuzu düşündüğü değeri kendimize vermiyoruz. Diğer liglerde çok para var, İspanya'da ise kalite fazlasıyla mevcut."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi oyuncuları İspanyol. Dışarıda oynamak benim için zor, çünkü orada fiziksel yöne daha çok bakıyorlar. Durum farklı; İspanya'da daha çok top ve kalite var."

Bayern Münih deneyimine ilişkin Zaragoza, Alman kulübüne transfer olduğu için pişmanlık duymadığını vurguladı ve şöyle dedi: "Bayern Münih'e gittiğim için pişman değilim. Önemli bir adımdı. Masaya oturdum ve kendimi (FIFA oyununda) sandım. Neuer'i, Kimmich'i görüyordum... Ben mahallede top oynamaktan geliyorum!"

Şunu ekledi: "Çok zor bir adımdı. 20 yaşındaydım, konfor alanımdan hiç çıkmamıştım; dil, iklim... Ve mevkinizde Musiala, Coman ve Gnabry'nin bulunduğu bir takıma girmek hiç kolay değildi."

Sözlerini futboldaki rol modelini açıklayarak tamamladı: "İdolüm ve en iyisi Messi'dir. Neymar da çok hoşuma giderdi."



