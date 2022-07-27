Bayern Münih'in yeni yıldızı Ryan Gravenberch büyülüyor: "Göz ziyafeti"

Genç Hollandalı Alman ekibinin sezon öncesi hazırlıklarında performansıyla sivrilmeyi başardı.

Bayern Münih'in Ajax'tan transfer ettiği Ryan Gravenberch beklentileri daha ilk günden karşılamaya başladı.

Bundesliga şampiyonunda Sadio Mane ve Matthijs de Ligt gibi kendini kanıtlamış yıldızların transferleri doğal olarak daha fazla konuşuluyor.

Ancak 18.5 milyon euro bonservisle takıma katılan Ryan Gravenberch kamptaki formuyla tüm yıldızları gölgede bırakmayı başardı.

Goretzka'nın sakatlığı kapıyı açtı

20 yaşındaki oyuncunun ilk etapta orta sahanın tecrübeli isimlerinden Leon Goretzka'yı yedeklemesi planlanıyordu.

Fakat Goretzka'nın dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçıracak olması Gravenberch'in beklediğinden erken bir fırsat yakalamasına yol açtı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, ABD kampında konuyu şöyle değerlendirdi:

"Elbette Leon'un bizimle olmasını tercih ederdim, ama bu Ryan'a kendini daha erken gösterme şansı tanıyacak."

Takım arkadaşlarından övgü yağmuru

Oyunu ve fiziğiyle Paul Pogba'ya benzetilen Gravenberch'ten diğer Bayern oyuncuları övgü dolu sözlerle bahsediyor.

Kaptan Manuel Neuer, Gravenberch'in kendisini olumlu yönde şaşırttığını söyledi:

"Hep oyunun içinde, daima topa sahip olmak istiyor. Tekniği iyi ve agresif bir oyunu var."

Sportif direktör Hasan Salihamidzic genç oyuncuyu "göz ziyafeti" olarak betimlerken, Joshua Kimmich de Gravenberch'in olgunluğuna dikkat çekiyor.

"Topla risksiz oynuyor, fiziksel olarak çok iyi. Bu yaşta bu seviyede olması etkileyici."

Klasik iki yönlü orta saha tanımına kusursuz şekilde uyan Gravenberch savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlayabilen bir oyuncu.

Bayern'in DC United'ı 6-2 yendiği hazırlık maçında yeteneklerini sergileyen Gravenberch, kendi ceza sahasında kazandığı topla iki rakibi ekarte edip Thomas Müller'e altıncı golün asistini yaptı.

Nagelsmann oyuncusunun performansını şu şekilde değerlendirdi:

"Ryan yaratıcı fikirlere sahip, çok ama çok iyi bir oyuncu. Boşlukları iyi görüyor, saha hakimiyeti yüksek. Muazzam bir koordinasyonu var, topun kontrolünü asla kaybetmiyor."

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