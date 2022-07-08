Hollandalı orta saha, U17 hocasının bir maçta kafasına vurduğunu ve bu olayın kendisin için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bayern Münih'in Ajax'tan 18.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ryan Gravenberch, geçmişteki hocalarının kendisine çok şey kattığını söyledi.

20 yaşındaki orta saha, Ajax'taki etkileyici performansının ardından Bundesliga devine imzayı attı.

Genç futbolcu, bugüne kadar geldiği için birçok eski hocasına teşekkür etmesi gerektiğini düşündü.

Ne söylendi?

ESPN'e konuşan Gravenberch, ilk olarak Erik ten Hag'a teşekkürlerini iletti.

"Onun gibi bir hocaya sahip olduğum için mutluyum. Her şeyden önce bana sakin kalmayı öğretti.

"A takıma ilk geldiğimde gerçekten oynamak istiyordum. Ama bana, 'Zamanı gelecek. Önce yedek takımda güvenilir ol. Daha sonra süre alacaksın' dedi ve aynen bu şekilde oldu."

Amsterdam kulübünde sayısız genç antrenör var. Ancak Gravenberch'i yola getiren kişi, U17 hocas Gery Vink oldu.

Gravenberch, bir idmanda Vink tarafından başına bir darbe aldığını itiraf etti.

"Rahat bir tavrım vardı. Hücumda olmak istedim ve savunmaya gelmek istemedim. Vink geldi ve başıma vurdu. Çalışmamı söyledi."

Genç orta saha oyuncusu bu olayın bir dönüm noktası olduğunu söyledi:

"Bu olaydan sonra işler iyi gitti ve çok çalışmaya başladım."

Hollandalı orta saha, Bayern Münih ile haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Bu ücret, başarı bonuslarıyla birlikte 24 milyon euro'ya kadar çıkabilir.