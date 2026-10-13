Genç yetenek Jonas Urbig, beklendiği gibi Bayern Münih'in Viking Stavanger deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında (21.00/Prime Video) kaleyi koruyacak.

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23 yaşındaki futbolcu, Lyse Arena'da alışık olmadığı suni çimde sakatlığı bulunan Manuel Neuer'in yerine görev yapıyor. 40 yaşındaki Neuer ise ayağındaki sakatlığa rağmen Münih ekibinin yedek kulübesinde oturuyor.

Teknik direktör Vincent Kompany, FC Augsburg karşısındaki 2-2'lik beraberliğin ardından Norveçlilere karşı takımında altı mevkide değişikliğe gidiyor. Urbig'in yanı sıra Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Konrad Laimer, Tom Bischof ve Lennart Karl, rekor şampiyonun ilk 11'inde yer alıyor. Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic ve Ismael Saibari ise yedek kulübesinde.

Bayern Münih'in ilk 11'i: