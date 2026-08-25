“Bir ara Edin Dzeko’yu Münih’e getirmeye çalışmıştım” diyen Schweinsteiger, pazartesi akşamı FC Schalke’nin DFB-Pokal’da Hallescher FC deplasmanında oynadığı ilk tur maçının (uzatmalarda 5-2) ardından ARD yorumcusu olarak, Dzeko’nun VfL Wolfsburg’daki döneminde (2007-2011) bugünkü S04 forvetine yönelik girişimlerden söz etti.

Az önce röportaj için gelen Schalke Teknik Direktörü Miron Muslic de buna gülümseyerek katıldı: “Biliyorum, bu hikâyeyi tanıyorum.” ARD sunucusu Esther Sedlaczek’in, bunu Dzeko’nun kendisinden duyup duymadığını sorması üzerine Muslic yalnızca, “Bunu şimdi açıklamak istemiyorum” dedi.

O dönem Bayern’de forma giyen Schweinsteiger, ardından şöyle devam etti: “Onu kesinlikle kadromuza katmak istiyorduk ama ne yazık ki Edin’in gelmesi gerçekleşmedi.” Dzeko, Wolfsburg’da uluslararası çıkışını yaptı, müthiş uyum yakaladığı hücum partneri Grafite ile birlikte Kurtlar’ı 2009’da sansasyonel şekilde Almanya şampiyonluğuna taşıdı ve bununla doğal olarak FCB’de kötü bir hava yarattı.

FC Bayern’e gitmedi: Edin Dzeko onun yerine nereye transfer oldu?

Bayern yerine Dzeko, 2011’in başında sonunda 37 milyon euro karşılığında Manchester City’ye transfer oldu ve AS Roma, Inter, Fenerbahçe ve Fiorentina gibi diğer önemli uluslararası kulüplerdeki dönemlerinin ardından bu yılın ocak ayından beri Schalke’nin kadrosunda yer alıyor. İlk etapta yalnızca geçen sezonun sonuna kadar sözleşme imzalayan Dzeko, ağustos başında yeni bir yıllık kontrata imza attı ve şimdi yükselişin ardından Bundesliga’da da bir üst seviyede Königsblau için önemli goller atması bekleniyor.

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Bosnalı yıldızın 40 yaşında da gol atmayı hâlâ çok iyi bildiğini pazartesi günü Halle’de bir kez daha göstermesi dikkat çekti. Bir saati biraz geçtikten sonra oyuna giren Dzeko, önce 81. dakikada penaltıdan takımını geçici olarak 2-1 öne geçirdi. Cesurca mücadele eden Regionalliga ekibi yeniden geri dönüp maçın sonlarına doğru 2-2’yi bulunca, Bundesliga’ya yükselen ekip uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve burada Dzeko belirleyici bir rol oynadı.

Bastian Schweinsteiger, Edin Dzeko’ya hayran: “Bundesliga için harika”

Önce Moussa Sylla’nın 98. dakikada attığı 3-2’lik golün pasını verdi, Schweinsteiger daha sonra onu överek, “3-2’de yaptığı asist... Bunu çok fazla santrfor yapmaz, topu öyle içeri bırakmak” dedi. Uzatmaların ilk devresinin uzatma anlarında Junior Adamu skoru 4-2’ye taşıdı, 117. dakikada ise Dzeko dublesini yaptı ve favori takım adına 5-2’lik final skorunu belirleyen golle maçı tamamen bitirdi.

“O çok net bir fark yaratan oyuncu” diyerek Dzeko’ya övgülerini sürdüren Schweinsteiger, “Böyle bir oyuncuya sahip olmak büyük bir keyif [...] Futbol oynama tarzıyla Bundesliga için harika” ifadelerini kullandı. Bosna milli takım oyuncusu, Schalke formasıyla şu ana kadar çıktığı 12 resmi maçta sekiz gol atıp dört golün de hazırlayıcısı oldu ve takım içinde büyük saygı görüyor. Kupadaki sendelemeli başlangıcın ardından S04 şimdi Bundesliga’daki ilk önemli puanlarını hedefliyor; Dzeko ve arkadaşları 1. haftada pazar günü FC Augsburg deplasmanına çıkacak.