Schweinsteiger, ARD yorumcusu olarak pazartesi akşamı FC Schalke'nin DFB-Pokal'da Hallescher FC deplasmanında oynadığı ilk tur maçının (uzatmalarda 5-2) ardından, "Bir ara Edin Dzeko'yu Münih'e getirmeye çalışmıştım" diyerek, bugünkü S04 forvetine VfL Wolfsburg'da oynadığı dönemde (2007-2011) ilgi gösterdiklerini anlattı.

Az önce röportaj için orada bulunan Schalke Teknik Direktörü Miron Muslic de buna gülümseyerek katıldı: "Biliyorum, bu hikâyeyi tanıyorum." ARD sunucusu Esther Sedlaczek'in, bunu Dzeko'nun kendisinden mi duyduğunu sorması üzerine Muslic yalnızca, "Bunu şimdi açıklamak istemiyorum" dedi.

O dönem Bayern'de forma giyen Schweinsteiger daha sonra, "Onu mutlaka transfer etmek istiyorduk ama ne yazık ki Edin'in gelmesi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı. Dzeko, Wolfsburg'da uluslararası çıkışını yapmış, müthiş uyum yakaladığı forvet partneri Grafite ile birlikte 2009'da Kurtlar'ı sansasyonel biçimde Almanya şampiyonluğuna taşımış ve bununla doğal olarak FCB'de keyifleri kaçırmıştı.

FC Bayern'e gitmedi: Edin Dzeko bunun yerine nereye transfer oldu?

Bayern yerine Dzeko, 2011 başında sonunda 37 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu ve AS Roma, Inter, Fenerbahçe ve Fiorentina gibi uluslararası alanda tanınmış başka kulüplerde de forma giydikten sonra bu yılın ocak ayından bu yana Schalke'nin kadrosunda yer alıyor. İlk etapta yalnızca geçen sezonun sonuna kadar sözleşme imzalayan Dzeko, ağustos başında yeni bir yıllık sözleşmeye imza attı ve şimdi yükselişin ardından Bundesliga'da da bir üst seviyede Königsblau adına önemli goller atması bekleniyor.

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Bosnalı yıldızın 40 yaşında da gol atmayı hâlâ çok iyi bildiğini pazartesi günü Halle'de bir kez daha gösterdi. Bir saati biraz geçtikten sonra oyuna giren Dzeko, önce 81. dakikada penaltıdan takımını geçici olarak 2-1 öne geçirdi. Cesurca mücadele eden Regionalliga ekibi bir kez daha geri dönüp bitime kısa süre kala 2-2'yi bulunca, Bundesliga'ya yükselen ekip uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve burada Dzeko belirleyici bir rol oynadı.

Bastian Schweinsteiger, Edin Dzeko'ya hayran: "Bundesliga için harika"

Önce Moussa Sylla'nın 98. dakikada attığı 3-2'lik golün pasını verdi, Schweinsteiger daha sonra onu şu sözlerle övdü: "3-2'yi nasıl hazırlıyor... Bunu çok fazla santrfor yapamaz, o topu öyle içeri bırakmak." Uzatmaların ilk devresinin uzatma dakikalarında Junior Adamu skoru 4-2'ye getirdi, 117. dakikada ise Dzeko dublesini yaparak favori ekibin 5-2'lik galibiyetini perçinledi.

Schweinsteiger, "O çok net bir fark yaratan oyuncu" diyerek Dzeko'ya övgülerini sürdürdü. "Böyle bir oyuncuya sahip olmak büyük bir keyif [...] Futbol oynama tarzıyla Bundesliga için harika." Bosna milli takım oyuncusu şu ana kadar Schalke formasıyla çıktığı 12 resmi maçta sekiz gol attı ve dört golün daha hazırlayıcısı oldu; takım içinde de çok büyük saygı görüyor. Kupadaki sendeleyerek gelen başlangıcın ardından S04 şimdi gözünü Bundesliga'daki ilk önemli puanlara dikti; Dzeko ve arkadaşları 1. haftada pazar günü FC Augsburg'a konuk olacak.