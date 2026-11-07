Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, bugün cumartesi günü Alman Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında ev sahibi Mainz ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak ilk yarının bitiminden önce sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Maçın 40. dakikasında Neuer, ceza sahası içindeki bir topu kontrol etmeye çalışırken sağ ayağında bir sorun yaşadı, ardından saha zeminine düşerek tıbbi müdahale talep etti. Teknik ekip, skorun Bavyera devinin (1-0) öne geçtiğini gösterdiği anda onun yerine kaleci Jonas Urbig'i oyuna almaya karar verdi.

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Olay, Mainz'in topu Lee Jae-sung'a ulaştırdığı ve onun da topu filelere gönderdiği bir atağın ardından yaşandı, ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

40 yaşındaki Alman kaleci, Atlético Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde (2-0) sahaya dönmeden önce kendisini Bayern'den 3 maç uzak tutan ayak sorununun yeniden nüksetmesine dair endişeler arasında maçı tamamlayamadı.

Neuer, Mainz karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı; bu maç, Bayern Münih forması giyerek Alman Ligi'nde forma giyen en yaşlı oyuncu olmasının ardından onun için özel bir öneme sahipti.

Bayern halihazırda birkaç sakatlıkla daha boğuşuyor; kadrosunda Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry ve Luis Díaz bulunmuyor.