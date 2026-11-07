Bayern Münih, MEWA Arena'da Mainz 05'i 2-1 yenerek Bundesliga'daki liderliğini korudu. Maç boyunca topa ve saha hakimiyetine sahip olan Bayern Münih'te Joshua Kimmich ile Lennart Karl'ın soğukkanlı bitirişleri galibiyeti getirdi.

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Bayern Münih, Mainz 05 karşısında aldığı kontrollü 2-1'lik galibiyetle Bundesliga zirvesindeki yenilmez yürüyüşünü sürdürdü. Geçici teknik direktör Aaron Danks'ın maç planı, yüksek tempolu pas oyununa ve sahayı rakibinin önünde tutmaya dayanıyordu. Bayern'in yüzde 69'luk topa sahip olma oranı da bunu gösterdi. Harry Kane'in etkili müdahalesinin ardından boşluğa giren Joshua Kimmich, henüz 14. dakikada golü atarak maçın gidişatını belirledi. Bayern, topu yeniden kazanıp rakibini kendi savunma bölgesine sıkıştırarak maçın büyük bölümünde Mainz'ın gol fırsatı bulmasını engelledi.

İkinci yarıda oyuna giren genç Lennart Karl, 57. dakikada soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Bu kez de golün asistini Kane yaptı. Bayern rahat bir galibiyete gidiyor gibi görünürken, son dakikalarda yaşanan savunma dikkatsizliği Phillip Tietz'in uzatma süresinin sonlarında Mainz'a golü kazandırmasına fırsat verdi. Ancak 2,67'lik xG değeri, maçın nihai skorun gösterdiğinden çok daha rahat geçtiğini ortaya koydu.

Kaleci ve savunma

Manuel Neuer - 6/10

Bayern'in yüksek savunma hattı Mainz'ı zor durumda bıraktığı için deneyimli kaptan ilk yarıda çok az müdahale etmek zorunda kaldı. Doğrudan gol tehdidiyle neredeyse hiç karşılaşmayan Neuer, devre arasında yerini Jonas Urbig'e bıraktı. Üst düzey pas oyunuyla Bayern'in toplam 717 pas yapmasına katkı sağladı.

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Josip Stanisic - 7/10

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Stanisic, savunmanın sağında sağlam bir performans sergiledi. Pozisyon disiplinini korudu ve 67. dakikada oyundan çıkana kadar geçişlerde etkili oldu. Mainz'ın 90 dakika boyunca yalnızca bir kez şutunda kaleyi bulmasının önüne geçen savunmaya katkı verdi.

Jonathan Tah - 7/10

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Savunmanın merkezinde güçlü bir isim olan Tah, Mainz'ın kontra atak girişimleriyle etkili biçimde mücadele etti. Hava toplarındaki üstünlüğü ve oyunu okuma becerisi sayesinde ev sahibinin toplam 11 şutunun çoğu etkisiz ve uzak mesafeden geldi.

Dayot Upamecano - 6/10

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Upamecano, topla genellikle sakin oynadı ancak maçın son anlarında dikkatsizlik yaşayan savunma biriminin içinde yer aldı. Hızlı geri dönüşleri, Mainz'ın dört kontra atak fırsatında işe yaradı; ancak rakip onu fazla zorlamadı.

Konrad Laimer - 6/10

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Savunma rolünde oynayan Laimer, alışıldık enerjisini ve mücadeleciliğini gösterdi. 76. dakikada bir faul nedeniyle sarı kart aldı ve mücadeleyi bırakmadı. Bayern skoru korumaya çalışırken son bölümde yerini Sacha Boey'e bıraktı.

Orta saha

Joshua Kimmich - 9/10

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Takımın oyun ritmini yöneten isimdi. Maçın en başarılı oyuncusu olan Kimmich, 14. dakikada etkili bir vuruşla skoru açtı. Golün yanı sıra oyunu son derece isabetli yönetti ve Bayern'in 717 paslık performansına büyük katkı sağladı. Son bölümde oyundan çıktı.

Nathaniel Brown - 7/10

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Genç oyuncu dengeli bir performans sergiledi. Oyuna genişlik kazandırdı ve taktik disiplinini korudu. Topu etkili kullandı ve hücumda Mainz savunmasını zorladı. Bayern'in toplam 21 orta yapmasına da katkıda bulundu.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

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Pavlovic, orta sahada yaşının gösterdiğinden daha olgun bir performans ortaya koydu. Kimmich ile birlikte Mainz'ın merkezden başlatmaya çalıştığı geçişleri önledi ve Bayern'in sahadaki kontrolünü maç boyunca korumasına yardımcı oldu.

Hücum

Michael Olise - 7/10

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Olise, Mainz'ın kanat savunmacılarını sürekli zorladı. Top sürme ve içeriye yönelme becerisiyle gol fırsatları yaratırken Bayern'in toplam 26 şut atmasına katkı sağladı. Gol atamasa da rakip savunmanın düzenini defalarca bozdu.

Lennart Karl - 8/10

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Genç forvet için etkileyici bir performanstı. Karl, 57. dakikada Bayern'in ikinci golünü atarken golcü reflekslerini gösterdi. Topsuz hareketleri akıllıcaydı ve 67. dakikada oyundan çıkana kadar hücuma farklı bir katkı sağladı.

Harry Kane - 9/10

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Neredeyse kusursuz bir santrafor performansı sergiledi. Kane, gol atamasa da hem Kimmich'in hem de Karl'ın golüne asist yaparak galibiyetin baş mimarı oldu. Topu rakip savunma önünde tutabilmesi ve görme yeteneği, Mainz'ın sağlam savunmasını aşmada belirleyiciydi.

Yedekler ve teknik direktör

Jonas Urbig - 6/10

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Devre arasında Neuer'in yerine oyuna girdi. 93. dakikada Tietz'in golüne kadar pek müdahale etmek zorunda kalmadı. Savunmanın son dakika dikkatsizliği nedeniyle golü önlemek zordu.

Alphonso Davies - 6/10

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67. dakikada, oyuna hız ve pas temposu kazandırmak için dahil oldu. Hücum baskısını sürdürmeye yardımcı oldu ancak rakip ceza sahası çevresinde büyük bir etki yaratamadı.

Tom Bischof - 6/10

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67. dakikada Lennart Karl'ın yerine oyuna girdi. Bayern skoru korumaya yönelirken topu iyi kullandı.

Hiroki Ito - N/A

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Savunmayı güçlendirmek amacıyla 86. dakikada oyuna girdi.

Sacha Boey - N/A

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86. dakikada Laimer'in yerine oyuna girdi.

Aaron Danks - 8/10

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Danks, takımını topa hakim olması için doğru şekilde hazırladı. Genç Karl'ı ilk 11'e dahil etme kararı, ikinci golle karşılık buldu. Bayern'in oyun düzeni, son saniyelere kadar Mainz'ın gol fırsatı bulmasını büyük ölçüde engelledi.