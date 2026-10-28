Michael Olise’in 2. Bundesliga’dan gelen konuğu karşısında oyunu yönlendirdiği Bayern Münih, Allianz Arena’da DFB-Pokal son 16 turuna rahatça yükseldi.

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Olise ile Ismael Saibari, ilk 21 dakikada iki kez iş birliği yaptı. Bu iki golün arasında Mateusz Zukowski, yaklaşık 18 metreden nefis bir falsoyla attığı beraberlik golüyle ev sahibinin tribünlerini kısa süreliğine susturdu. Baris Atik ise uzatma dakikalarında direği sarstı. Bu pozisyon, Magdeburg'un devre arasında henüz pes etmediğini gösterdi.

Devre arasında Alphonso Davies'in oyuna girmesi dengeleri değiştirdi. Dört dakika içinde bir penaltı kazandırdı, ardından bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı oldu. İkinci yarıda dört gol bulan Bayern, maçı %63 topa sahip olma oranıyla tamamladı ve Magdeburg'un dokuz şutuna karşılık 19 şut çekti.

Bayern oyuncularına verdiğimiz puanlar şöyle:

Kaleci ve savunma

Jonas Urbig: 6/10 Nadiren sınandı ancak Zukowski'nin falsolu şutunda hazırlıksız yakalandı. Devre arasından hemen önce Atik direği vurduğunda da benzer bir durum yaşadı. Yine de birkaç dakika önce Chavez'in yakın mesafeden vuruşunu kurtardı.

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Josip Stanisic: 8/10 Bayern'in hücumda en üretken savunmacısıydı. Saibari, Bischof ve Karl için fırsatlar hazırladıktan sonra uzatma dakikalarında Santos Daiber'in muhteşem golünün asistini yaptı.

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Jonathan Tah: 7/10 Takım kaptanı olarak savunmada düzeni korudu. Magdeburg maç boyunca yalnızca iki isabetli şut çekebildi.

Hiroki Ito: 7/10 Dayot Upamecano'nun yerine oynadı ve Tah'ın yanında istikrarlı bir performans sergiledi. Onu zorlayan fazla bir pozisyon olmadı.

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Nathaniel Brown: 8/10 Sol kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu ve 73. dakikada kayarak yaptığı vuruşla Bayern'in beşinci golünü attı. Ancak maçın sonlarında gereksiz bir sarı kart gördü.

Orta saha

Konrad Laimer: 8/10 Sahada kaldığı 67 dakika boyunca yorulmak bilmedi. Yaratıcılığını da göstererek maçın başlarında Bischof'a fırsat hazırladı ve 60. dakikadan hemen önce Karl'ın kalecide kalan şutu için topu geriye çıkardı.

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Tom Bischof: 8/10 Uzaktan şut denemeyi sürdürdü. Reimann'ı bir kurtarışa zorladı; iki şutu daha ya engellendi ya da kaleyi bulmadı. 82. dakikada oyundan çıkmadan önce hızlı hücumda Karl'ı da pozisyona soktu.

Lennart Karl: 8/10 Magdeburg kalesini şut yağmuruna tuttu ama gol bulamadı. Reimann bir vuruşunu kurtarırken maçın sonlarındaki makas vuruşu dışarı gitti. Buna karşın kalecinin üzerinden ustaca aşırdığı topla Davies'in golünü hazırladı.

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Hücum

Michael Olise: 9/10 Maçın oyuncusuydu. Saibari'nin pasıyla ilk golü attı, ikinci gol için savunma arkasına pasını gönderdi. İkinci yarının başlarında da penaltıda soğukkanlı bir aşırtma yaparak Bayern'i yeniden iki farklı üstünlüğe taşıdı.

Ismael Saibari: 8/10 Harry Kane yedek kulübesindeyken ileri uçta oynadı. İlk golü bencil davranmadan hazırladı ve ikinci golü aşırtma vuruşla attı. Ancak bu iki pozisyonun arasında yaklaşık 7 metreden şutunu üstten dışarı gönderdi.

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Serge Gnabry: 7/10 Kendisi şut çekemese de Olise, Saibari ve Karl için fırsatlar yarattı. Devre arasında yerini Davies'e bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Alphonso Davies: 9/10 Devre arasında oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştirdi. Üçüncü golün penaltısını kazandırdı, dördüncü golü yakın mesafeden attı ve üç dakika sonra Brown'a beşinci golü hazırladı. Boşta kalan topa kaleciden önce yetiştiği bir pozisyonda ise vuruşunu dışarı göndererek bir gol fırsatını daha kaçırdı.

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Aleksandar Pavlovic: 7/10 Dördüncü gole giden atağı başlatan, savunmanın arasından geçen pası verdi. Ancak maçın sonlarında Zukowski'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Sacha Boey: 6/10 Son bölümde Olise'nin yerine girdi ve maçı sorunsuz tamamladı.

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Tim Binder: 6/10 Saibari'nin yerine oyuna girdi ancak etkisini gösterme fırsatı pek bulamadı.

David Santos Daiber: 7/10 Kısa süreliğine sahada olmasına rağmen fırsatını iyi değerlendirdi. Maçın son vuruşunda yaklaşık 23 metreden çektiği sert şutla topu alt köşeye gönderdi.

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Aaron Danks: 8/10 İyileşme sürecindeki Vincent Kompany'nin yerine görev yaparken devre arasında Davies'i oyuna alma kararı neredeyse anında karşılığını verdi ve Bayern farkı açtı.



