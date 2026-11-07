Liverpool, genç kanat oyuncusu Rio Ngumoha'nın geleceği konusunda kesin kararını verdi. Bayern Münih'in 70 milyon avroluk (58 milyon sterlin) bir teklif hazırladığına dair yeni haberlere rağmen Liverpool yönetimi oyuncuyu satmayı reddediyor. Bundesliga şampiyonu, Luis Diaz'a alternatif olması için 18 yaşındaki oyuncunun 2027'deki olası transferi hakkında kardeşiyle görüşmeler yaptı.

Reklam

Liverpool büyük transfer kârını geri çeviriyor

TEAMtalk'un haberine göre Liverpool, başlangıçta ödediği 2,8 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinden büyük bir kâr elde edebilecek olmasına rağmen Ngumoha'yı hiçbir koşulda satmayı düşünmüyor. Teknik direktör Andoni Iraola'nın bu sezon kadroda daha geniş bir rol verdiği 18 yaşındaki hücum oyuncusu, kulübün tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçın 13'ünde forma giydi. Bayern, geçen yaz genç oyuncuyu kadrosuna katmayı başaramamış, ardından çok yönlü forvet Ismael Saibari'yi transfer etmişti.

Almanya şampiyonu kanat oyuncusunun peşini bırakmıyor

Alman gazeteci Christian Falk, Bayern Münih'in geçen yazki başarısız girişiminin ardından oyuncunun çevresiyle temasını sürdürdüğünü belirterek şunları yazdı: "Bildiğimiz gibi Bayern, sol kanat için yoğun biçimde seçenek arıyor. [Geçen yaz] temas kurdukları Bradley Barcola'dan söz etmiştik. Liverpool'un genç yeteneği [Ngumoha] ile de temas hâlindeydiler.

"Görüşmeler yapıldı, kardeşi FC Bayern ile görüştü ancak Bayern Münih için zor bir durumdu. Liverpool'un onu satıp satmayacağı belli değildi. Bedeli aşırı yüksek olmayacaktı. Yani kulübün karar vericileri onun Bayern Münih için harika bir seçenek olacağını düşünüyor. Ngumoha bu yüzden hâlâ Bayern'in aday listesinde. Sonunda Ismael Saibari'yi seçmek zorunda kaldılar.

"Rio'nun transferi karmaşık olacaktı, bu nedenle iki transferden nispeten daha kolay olanı tamamlamaya yöneldiler. Ancak Bayern, Ngumoha'nın tarafıyla hâlâ görüşüyor ve oyuncu yaz ayları için bir seçenek olabilir."

Reklam Reklam

Anfield yönetimi şimdilik kararından dönmüyor

Son 48 saatteki haberler Almanya şampiyonunun yüksek bedelli bir teklifle Liverpool'un kararlılığını sınamaya hazır olduğunu öne sürse de kulüp yetkilileri, genç oyuncunun satılık olmadığı konusunda ısrarcı.

Related Topics

Premier League kulübünün kararlı tutumunu cuma günü erken saatlerde aktaran TEAMtalk kaynaklarından Fraser Fletcher şunları söyledi: "Liverpool kaynakları, Bayern Münih ile anılmasına ve diğer Avrupalı devlerin takibinde olmasına rağmen kulübün, büyük umutlar beslenen genç oyuncu Rio Ngumoha'yı satmaya niyeti olmadığını açıkça belirtti.

"Kulübe yakın kaynaklar, 18 yaşındaki oyuncuya Anfield'da son derece yüksek değer verildiğini ve onun Liverpool için kilit bir oyuncuya, Avrupa'nın da en iyilerinden birine dönüşebilecek olağanüstü bir yetenek olarak görüldüğünü vurguluyor."

Reklam

İyileştirilmiş sözleşmede anlaşma yakın

Liverpool, yurt dışından taliplerinin tekliflerini değerlendirmek yerine Ngumoha'yı Iraola yönetiminde artan statüsünü yansıtan, yüksek ücretli yeni bir sözleşmeyle takımda tutma planını ilerletiyor. Kulüp yetkilileri ile kanat oyuncusunun temsilcileri arasındaki görüşmelerde şimdiden olumlu adımlar atıldı. Kaynaklar, oyuncunun Anfield'daki uzun vadeli geleceğini güvence altına alacak tam anlaşmanın yaklaşan kasım ayındaki millî takım arasında sonuçlandırılabileceğini belirtiyor.