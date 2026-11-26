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Çok sayıda eksikle Lille deplasmanına çıkan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Bayern oyuncularının performansları ve notları.

Vincent Kompany, Lille karşısında özellikle hücumda doğaçlama çözümler bulmak zorunda kaldı. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Alphonso Davies'in yanı sıra kaptan Manuel Neuer de sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sakatlıktan henüz dönen Jamal Musiala ve Luis Diaz ise ancak maçın son bölümünde oyuna alındı.

Dayot Upamecano, eksiklerle sahaya çıkan Münih ekibini öne geçirdi (15.). Lille'in Ayase Ueda ile bulduğu düşünülen beraberlik golü, Joshua Kimmich'e yapılan faul nedeniyle VAR müdahalesinin ardından haklı olarak geçerli sayılmadı (46.). Ueda, 62. dakikada kurallara uygun bir golle skoru 1-1'e getirdi. Ardından Aleksandar Pavlovic'in kendi kalesine attığı golle Münih ekibi geriye düştü.

Beş hafta sonunda sekiz puan toplayan Münih ekibi 15. sırada yer alıyor. Son 16 turuna doğrudan katılma hakkı veren sekizinci sırayla arasındaki fark artık iki puan. Bayern'i Slavia Prag ve Real Betis'e karşı iç saha maçları, Manchester United'a karşı da bir deplasman maçı bekliyor.

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Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Jonas Urbig

1. FC Köln ile 1-1 biten maçtaki etkileyici performansının ardından Urbig, Lille'de talihsiz bir akşam geçirdi. Önce Ueda'nın şutunu iyi kurtardı (23.), ardından yediği iki golde de yapabileceği bir şey yoktu. Not: 3.

Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Josip Stanisic

Dörtlü savunmada sol taraftan sağ tarafa geçti. Başlangıçta Köln maçına kıyasla hücumda biraz daha istekliydi ancak kısa süre sonra performansı düştü. Not: 4.

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Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Dayot Upamecano

Bundesliga'da attığı üç golün ardından Upamecano, Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandırdı. Bischof'un kullandığı korneri kafayla gole çevirerek takımını erken öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda kişisel rekoruydu: Upamecano daha önce bir sezonda hiç dört gol atmamıştı. İlk yarıda savunmada da oldukça dikkatliydi ancak devre arasından sonra bir anda hatalar yapmaya başladı. 46. dakikada büyük şans yaşadı: Kafayla yaptığı hatalı geri pas, Lille'in beraberlik golüne yol açtı. Ancak Ueda'nın Kimmich'e faulü nedeniyle gol, VAR müdahalesinin ardından haklı olarak geçerli sayılmadı. Geçerli olan beraberlik golünde ise Upamecano, arkasındaki golcü oyuncuyu gözden kaçırdı. İnişli çıkışlı bir performanstı. Not: 3.

Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Min-Jae Kim

Jonathan Tah'ın yerine oynadı ve son derece sağlam bir performans sergiledi. Not: 3,5.

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Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Hiroki Ito

Sol bekte bu sezon altıncı, ilk 11'de ise ikinci kez forma giydi. Japon oyuncunun maç eksiği başlangıçta hissedildi. Ancak Ito, maç ilerledikçe performansını yükseltti ve 72. dakikada Mbappe'ye karşı kritik bir müdahalede bulundu. Not: 3,5.

IMAGO

Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Joshua Kimmich

Rakipte top varken mücadeleciydi ancak topa sahip olduklarında belirleyici bir katkı sunamadı. Not: 4.

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Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Tom Bischof

Köln maçında oyuna girdikten sonra zaman zaman hücumda Kane'in yerine görev yapan Bischof, Lille karşısında alışık olduğu mevkide Kimmich'in yanında oynadı. Kullandığı kornerle Upamecano'nun 1-0'lık golünün asistini yaptı ancak bunun dışında fazla öne çıkamadı. Not: 4.

Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Lennart Karl

Asıl mevkisi hücum olan oyuncular arasında tam anlamıyla hazır durumdaki tek isimdi ancak beklenmedik şekilde hiç ritim bulamadı. Karl, sağ kanatta hiçbir etkili hamle yapamadı. Lille'in beraberlik golünden önce asisti yapan Nathan Ngoy'u savunurken çok gevşek kaldı. Not: 5,5.

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Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Aleksandar Pavlovic

Bir hat ileri çıktı ve alışık olmadığı 10 numara rolünde fiziksel varlığını hissettirdi. İki uzak mesafe şutunu (14. ve 27. dakikalarda) Lille kalecisi Berke Özer kurtardı. Pavlovic sonunda topu ağlara göndermeyi başardı ancak yanlış kaleye. Ethan Mbappe'nin direkten dönen şutunun ardından topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine gol atarak Lille'e galibiyeti getirdi. Not: 5.

IMAGO

Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Nathaniel Brown

Sol kanatta çaba gösterse de sonuçta tamamen etkisiz kaldı. Not: 5.

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Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Konrad Laimer

Avusturyalı çok yönlü oyuncu bilindiği gibi neredeyse her yerde oynayabiliyor. Lille karşısında ise sürpriz biçimde Kane'in santrfor mevkisinde görev aldı ve rakiplerine durmaksızın pres yaptı. İkinci yarının başında Alexsandro ile gerilim yaşadı ve kafa atar gibi yapılan bir hareketin ardından yere düştü. Saniyeler sonra Ngoy'a açıkça belli ederek sert bir müdahalede bulundu ve sarı kart gördü. Laimer bir pozisyonda kale önünde de tehlike yarattı ancak müsait durumda Özer'i geçemedi (26.). 76. dakikadaki üçlü değişikliğin ardından alışık olduğu sağ bek mevkisine döndü. Not: 4.

Bayern Münih'in Lille karşısındaki notları: Sonradan oyuna girenler

Jamal Musiala: Son günlerdeki tüm tartışmaların ardından Musiala, Köln maçında olduğu gibi sonradan oyuna girdi. 76. dakikada Bischof'un yerine sahaya çıktı ve bir şut çekti. Not verilmedi.

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Luis Diaz: O da 76. dakikada Stanisic'in yerine oyuna girdi. Not verilmedi.

Tim Binder: Ito'nun yerine oyuna girdi. Not verilmedi.

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Noah Codjo-Evora: 81. dakikada Karl'ın yerine oyuna girdi. Not verilmedi.

Jonathan Tah: Uzatma dakikalarında Kim'in yerine oyuna girdi. Not verilmedi.