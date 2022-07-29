Bayern Münih'in Kylian Mbappe için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı

Alman devi potansiyelini erken farketmesine rağmen yıldız oyuncuyu renklerine bağlayamadı.

Bayern Münih'in Monaco forması giydiği dönemde Kylian Mbappe'yi transfer etmek için girişimde bulunduğu bilgisi bugüne kadar sır olarak kalmıştı.

2014-2017 yılları arasında Bayern'de yöneticilik yapan Michael Reschke, Mbappe'yle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

2018'de Paris Saint-Germain'e transfer olan Mbappe burada bir dünya yıldızına dönüştü. Fransız golcü Real Madrid'in yoğun ilgisine rağmen kulübüyle olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmayı seçti.

Reschke ne söyledi?

Bayern Insider isimli podcast'e konuk olan 64 yaşındaki futbol adamı Mbappe-Bayern flörtü hakkındaki detayları paylaştı.

"Birkaç görüşme yaptık, ama transfer gerçekleşmedi. Mbappe o zamanlar çok gençti, daha Monaco'daydı."

"İlk temasları o dönemde gerçekleştirmiştik, ama transferi bitirme şansımız sıfırdı."

Bayern'in transfer ettiği Mathys Tel 'yeni Mbappe' olabilir mi?

Rennes forması giyen 17 yaşındaki Mathys Tel'i 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Bayern genç oyuncudan çok şey bekliyor.

Reschke bu riskli, ama alınan riske değebilecek bir hamle olarak görüyor.

"Elbette Bayern genç bir oyuncuya böyle büyük bir para ödeyerek risk alıyor."

"Ama bu kararı Marco Neppe, Hasan Salihamidzic ve onların idaresindeki oyuncu izleme departmanı verdi. Onların bilinçli bir şekilde hareket ettiğini varsaymak zorundayız."

Rennes'de A takımla çıktığı 10 maçta gol atamayan Tel, B takımda ise altı maçta altı gol kaydetti. Tel alt yaş kategorilerinde Fransa'yı temsil ettiği 15 maçta ise 10 gol attı.