Bayern Münih’in Klopp’un Almanya milli takımını çalıştırmasına ilişkin tutumu ortaya çıktı

Jürgen Klopp (59 yaşında), Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Almanya’nın en başarılı kulübü olan Bayern Münih’te de bu beklenen atama büyük ilgiyle takip ediliyor. Alman “Bild” gazetesine göre, kulübün bu adımı nasıl değerlendireceği merak konusu.

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Klopp'un Bayern ile geçmişteki ilişkisi, özellikle 2008 ile 2015 yılları arasında Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde, şiddetli bir rekabetle doluydu.

Klopp, Dortmund'u 2011 ve 2012 yıllarında lig şampiyonluğuna taşıdı ve 2012 Almanya Kupası finalinde Bayern'e 5-2'lik tarihi bir yenilgi yaşattı.

Ancak son yıllarda iki taraf arasındaki ilişkiler oldukça iyiye gitti. Bunu doğrulayan bir gelişme de, Bayern’in 2024 yılında yeni bir teknik direktör arayışında uzun süren süreçte, Klopp ile iletişime geçerek görevi üstlenme konusundaki tutumunu sorgulaması ve sonunda Vincent Kompany (40 yaşında) ile anlaşmaya varması oldu.

Klopp, bu teklifi reddetti; çünkü Liverpool’dan ayrılalı çok olmamıştı ve yeni bir teknik direktörlük görevine atılmak için gerekli enerjiden yoksun olduğunu hissediyordu; ayrıca hemen herhangi bir göreve başlamak istemiyordu.

Klopp’un Bayern’e ihtiyacı var

Bayern’in etkisinin Klopp’un Alman milli takımıyla yaptığı çalışmalara olumsuz bir etkisi olması beklenmiyor; zira teknik direktör, kulüp yetkilileriyle iyi bir ilişki sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Bu ilişki, daha önce Dortmund ile kurduğu kadar samimi olmayabilir, ancak taraflar arasında karşılıklı saygıya dayanıyor.

Spor açısından bakıldığında, Klopp’un Bayern’e diğer kulüplerden daha fazla ihtiyacı var, çünkü kadrosunda Bayern'den çok sayıda oyuncunun yer alması bekleniyor. Bunlar arasında milli takım kaptanı Joshua Kimmich, Linart Karl ve Eintracht Frankfurt'tan 55 milyon avroya Bayern'e transfer olan Nathaniel Braun'un yanı sıra Jonas Orbej, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Tom Bischoff ve Serge Gnabry de kadroda yer alacak.

“Bild” gazetesine göre, Klopp’un kadro adayları arasında Bayern’den 10 oyuncunun yer alması bekleniyor.

İki önceki girişim

Klopp’un Bayern içinde ne kadar takdir edildiği, kulübün onu transfer etmek için daha önce yaptığı girişimlerden de anlaşılıyor. “Transfermarkt” sitesine verdiği röportajda, danışmanı Mark Kosicki geçtiğimiz Şubat ayında şöyle demişti:

"Bayern, iki kez bizimle anlaşmaya çok yaklaştı. İlki 2008 yılında, Uli Hoeneß Jürgen Klopp'u kadroya katmak isterken, Karl-Heinz Rummenigge ise Jürgen Klinsmann'ı tercih etmişti. İkinci sefer ise Kasım 2019'da Niko Kovač'ın ayrılmasından sonraydı, ancak Klopp'un Liverpool ile sözleşmesi vardı."

Oli Hoeneß (74), Klopp’un en önemli destekçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Alman teknik direktör, Bayern’in şu anki başkanı ve Klopp’un yıl sonuna kadar marka elçisi olarak görev yaptığı Adidas’ın eski CEO’su Herbert Hainer’in (73) de takdirini kazanıyor.

Klopp ayrıca, Adidas’ın şu anki CEO’su ve Bayern Münih’in hissedarlarından biri olan Björn Golden (61) ile de yakın bir ilişki içindedir.