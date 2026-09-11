25 Ağustos 2026’da, Bayern Münih’in eski profesyonelleri Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer ve Lucas Hernandez’in, yatırım grubu LEAD/ADvantage ile birlikte yaklaşık 40 milyon euro karşılığında Portekiz 1. Ligi ekibi Estrela Amadora’nın hisselerinin yüzde 90’ını devraldığı haberi büyük yankı uyandırdı.

Yatırımcıların öne çıkan isimleri düşünüldüğünde, bu işin asıl başrolündeki kişi biraz geri planda kaldı. Estrela Amadora’nın yeni kulüp başkanı ve CEO’su, henüz 35 yaşında Münihli bir isim. Son on yılda Bayern Münih’te perde arkasındaki en önemli çalışanlardan birine dönüşen bu ismin yaz aylarındaki ayrılığı, takımın arkasındaki ekipte, tıpkı artık Hamburg SV’de yönetim kurulu başkanı olan eski takım menajeri ve strateji direktörü Kathleen Krüger’in ayrılığı kadar büyük bir boşluk yarattı.

Estrela Amadora’nın yeni CEO’su Johannes Mösmang’ın genç yüzü, futbolla ilgilenen birçok kişiye hiç de yabancı gelmeyebilir. Bayern’in son yıllarda kadrosuna kattığı her yeni oyuncuya yeni evini ve çalışma ortamını gösterdiği anlarda, bir noktada mutlaka Mösmang da kareye giriyordu.

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Johannes Mösmang, Bayern Münih’te ne iş yapıyordu?

Uzun süre uyum sorumlusu olarak görev yaptı, daha sonra oyuncu ilişkileri şefi oldu ve sonunda scout ekibinde de çalıştı. Çok sayıdaki görevi arasında yeni transferleri havalimanından almak, onlara her şeyi göstermek, resmi işlemlerde yardımcı olmak, gerektiğinde çeviri yapmak ve kısacası onların yanında olmak vardı. Bazı sonraki transferlerle, Bayern yetkilileri resmî olarak temas kurmadan önce bile Instagram üzerinden bağlantı kurmuş olduğu söyleniyor. Kapı açan bir oyuncu ilişkileri görevlisi. Mösmang’ı iyi bir dinleyici ve bugünün futbolunun nasıl işlediğini çok iyi kavramış, oyuncularla özel bağ kurabilen biri olarak düşünmek gerekiyor.

Böylece Bayern’de bir zamanların “her işe koşan adamı” (Mösmang’ın Mösmang için kullandığı ifade) artık Portekiz’de bir 1. Lig kulübünün CEO’su ve eski patronlarıyla oyuncu transferleri konusunda da görüşmeler yürütüyor. Çünkü temmuz sonunda Lovro Zvoranek, son sezonlarda Bayern Münih’ten Sturm Graz ve Grasshoppers Zürih’e kiralanan oyuncu, 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Amadora’ya transfer oldu. O dönemde Mösmang ve yatırım grubu henüz Lizbon banliyösündeki kulüpte resmî olarak söz sahibi değildi, devralma işlemi de tamamlanmamıştı, ancak temmuz başından beri en azından danışmanlık yaptıkları söyleniyor. Stoper Otavio’nun 5 milyon euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt’a satışında da Almanların şimdiden rol aldığı ifade ediliyor.

Johannes Mösmang’ın Bayern efsanesi Claudio Pizarro ile ne ilgisi var?

Münih ekibiyle temasın yakın kalabileceğini Mösmang, ağustos sonunda Amadora’daki tanıtımında da ima etti. Bayern ile alışverişin süreceğini, “tıpkı Lovro Zvonarek’in gelişiyle olduğu gibi”, söyledi.

Bu arada, Portekizli gazetecilerin memnuniyetle tespit ettiği üzere, bunu gayet iyi bir Portekizceyle yaptı. Mösmang beş dili akıcı konuşuyor; ana dilleri Almanca ve İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Portekizce ve Fransızca biliyor, ayrıca biraz da İtalyanca konuşuyor. Alman bir baba ile Perulu bir anneye sahip olan ve gençliğinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde üç yıl yaşamış, üstelik futbol oynamış biri için büyük bir avantaj; FC Sao Paulo altyapısında merkez orta saha ve sağ bek olarak forma giyen Mösmang, eski Tottenham yıldızı Lucas Moura ile de birlikte oynadı. Profesyonel seviyeye ulaşamadı ama futbol yine de mesleği oldu.

Almanya’ya döndükten ve Abitur’u başarıyla tamamladıktan sonra Mösmang, Heidelberg’de hukuk okudu, aynı zamanda Hansi Flick’in memleket kulübü FC Bammental dahil çeşitli takımlarda futbol oynadı. Bayern’e bir staj yoluyla geldi; bunu ayarlayan kişi ise o dönem Münih’in muhtemelen en ünlü Perulusu Claudio Pizarro’ydu, Mösmang ailesinin uzun yıllardır yakın dostu. Futbol dünyası gerçekten küçük.

Estrela Amadora’nın yatırımcıları bir zamanlar aynı Kickbase liginde oynuyordu

Mösmang’ın Bayern Münih’teki ilk görevlerinden biri, Portekizli Renato Sanches’in Münih’e uyum sağlamasını kolaylaştırmaktı. Mösmang, Sanches için çeviri yaptı, resmi işlemlerinde yardımcı oldu, onunla PlayStation oynadı ve benzeri şeyler yaptı. Sanches de, hayatın cilvesi bu ya, Amadora’da doğmuştu. Ancak Bayern’de iki denemede de kalıcı olamadı; bir zamanlar süper yetenek ve geleceğin Ballon d’Or adayı olarak görülen orta saha oyuncusu bugün 29 yaşında ve bu yazdan beri, birçok iniş çıkışın ardından kulüpsüz.

Ancak Mösmang, rekortmen kulüpte hızla yükseldi. Estrela Amadora’yı devralan bu ünlü dörtlüyü birleştiren temel unsur elbette hepsinin Bayern Münih’ten tanışıyor olması. Ama onları asıl bir araya getiren, hepsinin Mösmang’la yakın ilişkide olması. Sosyal medyada Mösmang’ın Müller, Hummels ve Hernandez ile çok sayıda fotoğrafı bulunuyor. En azından pandemiden bu yana hepsi ortak bir Kickbase liginde de oynuyor. 2021 tarihli bir podcast’te Mösmang, Fantasy Football uygulamasının yapımcılarına kariyer yolculuğunu ve kendisi, Hummels, Müller ve diğerlerinin Kickbase tutkusunu anlatıyor. Şimdi Kickbase arkadaşları bir adım daha ileri gidiyor: Fantasy Football’dan gerçek yönetime.

Liga Portugal yatırımcılar için neden bu kadar ilgi çekici?

Peki neden Portekiz? Sebepler oldukça açık: Liga Portugal, elbette özellikle Benfica, Sporting ve FC Porto gibi en güçlü kulüpler sayesinde, Avrupa’nın ilk 5 ligi seviyesinden tamamen uzak değil. Sportif seviye Belçika ve Hollanda ligleriyle kıyaslanabilir ve her hâlükârda Avusturya Bundesliga’sından daha iyi. UEFA’nın beş yıllık katsayısında lig şu anda Ligue 1’in arkasında altıncı sırada yer alıyor.

Buna ek olarak, Portekiz kulüplerinin her zaman kendilerini yetiştirici ve satış yapan kulüpler olarak görmesi, yatırımcılar için özellikle kazançlı bir iş modeli sunuyor. Scout ve oyuncu geliştirme yapıları yüksek seviyede, buna Portekizli aktörlerin belli bir müzakere becerisi de ekleniyor. “Benfica, Porto ve Sporting dışındaki en başarılı on kulüp, on yılda toplamda 700 milyon euronun üzerinde pozitif transfer bilançosu elde etti. Bu gizli bir fırsat değil, ülkenin iş modeli” dedi Felix Krüger; bir dönem RB Leipzig’de Max Eberl’in sağ kolu olarak spor koordinatörü görevini üstlenen ve şu anda Portekiz 4. Lig ekibi Sintrense’nin başkanı olan Krüger, bunu kısa süre önce Münchner Merkur gazetesine söyledi.

Mösmang da Portekiz liginin avantajlarını anlattı. “AB dışı yabancıların transferinde herhangi bir sınırlama yok. Bu şu anlama geliyor: Dünyanın her bölgesinden oyuncu transfer edebilirim” dedi. Görünüşe göre plan da bu: Amadora, futbolun gelişmekte olduğu ülkelerden gelen yetenekler için bir sıçrama tahtasına dönüşecek. Ancak bu yaz ilk etapta Sırbistan’dan (yeni kaptan Stefan Lekovic, 22, Kızılyıldız Belgrad’dan), İspanya’dan (Joan Jordan, 32, Sevilla’dan), Fransa’dan (Lucas Mincarelli, 22, Montpellier’den) ve Almanya’dan (daha önce adı geçen Zvoranek’in yanı sıra Stuttgart’tan kiralanan Jeremy Arvealo ve Fortuna Düsseldorf II’den Güney Koreli Si-Woo Yang) oyuncular geldi.

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Thomas Müller, Mats Hummels ve arkadaşlarının Estrela Amadora’yı satın aldığı yatırım fonunun arkasında kim var?

Sezona başlangıç tatmin ediciydi; ilk dört lig maçında henüz yenilgi yaşanmadı ve takım altı puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Alman yatırımcılar seyirci ilgisinde de bir miktar artış sağladı: Şu ana kadarki iki iç saha maçına ortalama 4.691 taraftar geldi, geçen sezon ise bu ortalama 3.353’tü. Almanya ile kıyaslandığında bu elbette neredeyse sevimli görünüyor; Bayern’de zaman zaman halka açık antrenmanlara bile daha fazla seyirci ilgi gösteriyor, üstelik Estadio Jose Gomes’in kapasitesi de sadece 9288. Ancak Portekiz’de yaklaşık 5000 seyirci bile seyirci ortalamasında dokuzuncu sıraya yetiyor. Yine de Mösmang çok daha büyük bir potansiyel görüyor. Tanıtımında altyapıya yatırım yapmak istediklerini açıkladı. Buna stat ve antrenman tesisi kadar scout, akademi, veri ve yapay zekâ gibi alanlar da dahil.

Bu bağlamda Alman yatırım fonu LEAD ile devralmayı gerçekleştiren spor kolu ADvantage’ın başka hangi şirketlere yatırım yaptığı da dikkat çekici. Amadora, portföydeki ilk futbol kulübü. Çünkü şimdiye kadar ağırlıklı olarak spor teknolojisi şirketlerine yatırım yapılıyordu. LEAD’in arkasındaki finansörler ise Dassler ailesinin çevresinden geliyor; yani Adidas’ın kurucu ailesinden.

Bu da projeyi hafife almamak için bir neden daha. Elbette kulüp, Portekiz futbolunun büyük üçlüsü Benfica, Sporting ve FC Porto’yu sportif olarak yakalayamayacaktır, ancak onların arkasındaki sıralar da sabit değil. Şu anda beş Portekiz kulübü uluslararası arenada oynayabildiği için, iddialı bir yatırımcı kulübüne kesinlikle yer var.

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Thomas Müller ve Mats Hummels’in Estrela Amadora’daki rolü ne olacak?

Stratejik olarak akıllıca yönetilen bir alt sıralar takımının ne kadar hızlı yükselebileceğini son yıllarda İtalya’da Como 1907 kanıtladı. 2019’da Endonezya’dan gelen parayla bir İngiliz fonu tarafından devralındığında kulüp hatta dördüncü ligde oynuyordu. Üç yükselişin ve eski profesyoneller Cesc Fabregas ile, artık yarım Avrupa’nın peşinde olduğu Como teknik direktörü olarak, Thierry Henry’nin katılımının ardından Como şimdi RB Leipzig’e karşı Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını oynadı.

Bu, Como ile kıyaslandığında eski usul bir yatırımcı kulübü gibi görünüyor; en azından Hollywood ünlüleri enerji içeceği takımında henüz görünmüş değil ve RB de turistik bir cazibe merkezi olarak görülmüyor. Ayrıca RB Leipzig esasen bir ürünü tanıtmak için kurulduyken, Como 1907 kendi markasını yaratmak ve bunu satmak istiyor. Şimdiye kadar oldukça başarılı da oldu. Elbette RB’de kulübü yönetenler arasında eski dünya futbol yıldızları da yok, kulüpte hisseleri olması ise hiç söz konusu değil.

Amadora’da da Müller, Hummels, Sommer ve Hernandez’in operasyonel işleyişe dahil olması planlanıyor.

Mösmang, Bayerischen Rundfunk’a konuşurken, “Her alanda uzmanlığa sahip olmak istiyoruz. Yann kalecilerden, Mats savunmadan ve Thomas hücumdan sorumlu. Öncelikle oyuncuların ve potansiyel yeni transferlerin değerlendirilmesinde yardımcı oluyorlar” dedi. Yatırımcıların, “bir transferden yana mı yoksa karşı mı olduklarını” söylemeleri bekleniyor. “Elbette ağ ve dış iletişim konularında da yardımcı oluyorlar. Oyuncularla yapılan görüşmelerde de yer alıyorlar. Bu, yönetim tarafında kendilerini gerçekten test edebilmeleri için ilk seviye.”

Hummels de bunu doğruluyor. Spiegel’e verdiği demeçte, bu yatırımın “gelecekte futbolda benim için doğru işin hangisi olacağını anlamam açısından önemli bir adım” olduğunu söyledi.

Görünüşe göre taraftarlar açısından da model Leipzig’den çok Como. Mösmang, “Sporting, Benfica ya da Porto taraftarı olan bir Portekizliyi ikna edemem. Ama Portekiz dışındaki birçok insanı Estrela taraftarı olmaya ikna edebileceğime inanıyorum” diyor.

Estrela Amadora daha önce hiç kupa kazandı mı?

Taraftarların ikinci en sevdiği kulüp olmak, son dönemde bazı kulüplerin hedefi hâline geldi. Çünkü durum şu: seyirci yükseliş hikâyelerini sever, bu sadece sosyal medyanın ortaya çıkışıyla başlayan bir şey değil, ancak sosyal ağların mekanizmaları bu olguyu kesinlikle güçlendirdi. Umut şu ki, daha önce pek tanınmayan Portekizli bir kulüp birden bire büyük sükse yaparsa, yepyeni imkânlar doğabilir. Bu, Bodö/Glimt fenomeni.

Tıpkı Bayern’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk rakibinde olduğu gibi, Amadora’nın da mali sorunlar yaşadığı dönem çok eski değil. Takım 2010’da hatta tamamen ligden çekildi, 2020’de bir 3. Lig kulübüyle birleşmenin ardından kulüp eski adını yeniden aldı. Bu nedenle kulüp henüz resmî bir unvan kazanmış değil. Aynı adı taşıyan selef kulübün de başarı listesinde yalnızca 1989/990 tarihli bir Portekiz kupa zaferi bulunuyor. Gelişime açık çok alan var.