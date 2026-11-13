Bayern Münih'in ilgisinin ardından: Gavi Barcelona'dan ayrılmayı düşünüyor mu?

Barcelona'nın yıldızı Gavi, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde bu sezon maçlarda az forma şansı bulmaktan muzdarip.

Reklam

Öte yandan Marca gazetesi, "Az forma süresi almasına rağmen ne Barcelona ne de Flick, Gavi'nin ayrılığını düşünüyor; oyuncunun kendisi de ayrılmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Gavi konusunda herhangi bir kriz söz konusu değil. Bunu hem genç oyuncuya yakın isimler hem de Barcelona kulübü teyit ediyor. Her ne kadar az forma şansı bulsa ve daha büyük bir rol üstlenmek istese de, Katalan ekibinde kalmaya devam etmesi şu an için tehdit altında değil.

Büyük Avrupa kulüplerinin Gavi'nin durumuyla ilgilenmesi ve konumu hakkında bilgi almaya çalışması da bu durumu değiştirmiyor; zira milli oyuncu kariyerine Barcelona ile devam edecek. Geleceği sportif direktörlüğün masasında hiç gündeme gelmedi ve oyuncunun kendisi de Katalan kulübünden ayrılmayı asla düşünmedi.

Gavi bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta toplam 229 dakika forma giydi; bunların 5'i La Liga, 4'ü ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi ve yalnızca iki maçta ilk 11'de başladı.

Reklam Reklam

Barça orta saha oyuncusu Gavi, Katalan ekibinin orta sahasındaki yoğun rekabetin bedelini ödüyor. Hansi Flick ona güvenip futbol yeteneğini ve kişiliğini takdir etse de, Alman teknik adam asli orta saha ikilisinin Pedri ve Rodri'den oluşması nedeniyle ona nadiren başvuruyor.

Related Topics

Pedri veya Rodri'nin yokluğunda ise, geçen hafta Atletico Madrid karşısındaki maçta olduğu gibi, ilk alternatif Marc Bernal oluyor.

Real Betis'in alt yaş kategorilerinde yetişen Gavi, 2015 yılında La Masia akademisine katılmıştı.

Reklam

Gavi oyun kurucu mevkiinde de oynayabiliyor, ancak sezonun ilk aylarında bu mevkiyi Fermin Lopez ve Dani Olmo işgal ediyor. Sol kanatta ise bu bölgede Anthony Gordon ile Karim Adeyemi dönüşümlü olarak görev alıyor.

Ancak bu durum, 22 yaşındaki Gavi'nin Spotify Camp Nou'da kalmaya devam etmesini tehdit etmiyor. Katalan ekibinin formasıyla 175 maça çıkan oyuncunun kendisi de, Barcelona da, Flick de ortam değiştirmeyi ve ayrılmayı düşünmüyor.

Reklam

Bu durum, İtalya ve Almanya'da, aralarında Napoli ve Bayern Münih'in de bulunduğu çeşitli kulüplerin Gavi'yi kadrosuna katmaya ilgi duyduğuna dair çıkan haberlere rağmen geçerli.

Gavi mevcut rolünden memnun olmasa da, sezon ilerledikçe daha fazla forma süresi kapma gücüne güveniyor. Flick de kendisine bu fırsatı vermeyi umuyor; çünkü önümüzdeki dönemdeki maç takvimi oldukça yorucu ve yoğun olacak ve bu da ona oyuncuları arasında daha fazla rotasyon yapma imkânı vereceğine olan güvenini pekiştiriyor.

Reklam

Alman teknik adam, mevcut durumuna rağmen pes etmeyen ve havlu atmayan genç oyuncusunun kişiliğini de övüyor. Zira motivasyonu ve takım arkadaşlığı ruhu en üst seviyede.

Gavi'nin elde ettiği fırsatların azlığı, Alman teknik adamla olan yakın ilişkisini etkilemedi. Gavi, Flick'in kendisi için bir baba gibi olduğunu itiraf etmişti; bu durum, Barcelona'nın geçen hafta sonu Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'i yenmesinin ardından ikilinin kucaklaşmasında da gözler önüne serildi.