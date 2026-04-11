Bayern Münih'in ikilisi Real Madrid'e meydan okudu: Allianz Arena'da kimse rahat hissetmez

Bayern Münih'in iki oyuncusu Jamal Musiala ve Leon Goretzka, Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'e karşı ev sahibi avantajını kullanarak turu geçme konusunda takıma tam güven duyduklarını ifade ettiler.

Bavyera devi, geçen Salı günü çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in kalesinden değerli bir galibiyetle (2-1) döndü.

Bayern'in bugün Cumartesi günü Bundesliga'da St. Pauli'yi 5-0 mağlup etmesinin ardından Musiala, Avrupa'nın El Clásico'su hakkındaki beklentileri sorulduğunda, "Zihniyetimiz her zaman olumlu olmalı... Bu yüzden evet, bunu başaracağız (turu geçeceğiz)" dedi.

Goretzka ise Allianz Arena'nın etkisi hakkında şunları söyledi: "Kendi sahamızda oynuyoruz ve orada kendimizi çok rahat hissediyoruz. Genellikle rakip aynı rahatlığı hissetmez, ancak yine de çok zorlu bir karşılaşma olacak... Gidiş maçında iyi bir durum yakaladık, ancak hala yapılması gereken işler var."

Bugünkü maçtaki performansının ardından ilk 11'de yer almayı umup ummadığı sorulduğunda, Alman milli oyuncu açıkça şöyle yanıt verdi: "Evet, elbette her zaman ilk 11'de oynamayı hedefliyorum, ancak dürüst olmalıyız... Bence Pavlo (Aleksandar Pavlović) bugün biraz dinlendi ve bu hafta içinde hazır olacak."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Takımımızdaki her oyuncu gibi ben de herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine yürekten inanıyorum... Bu, maçın son yarım saatinde ya da hatta uzatmalarda olabilir... O gün (Real Madrid karşısında) hepimiz hazır olacağız."