Bayern Münih, Manchester United akademisinin yeteneği JJ Gabriel'i kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırdı ve oyuncunun temsilcileriyle yeni görüşmeler gerçekleştirdi. Bu bilgi, "Sky Sport Almanya" kanalının haberine dayanıyor.

Ancak Almanya'nın tarihi şampiyonu, genç forvet için henüz somut bir teklif sunmuş değil. Böylece Bayern, bir sonraki resmi adımı atmadan yarışta kalmaya devam ediyor.

Ayrıca oku

Messi'nin varisi veda anında yeteneğini gösterdi

Rahatsızlık ve eleştirilerin ardından: Real Madrid'e El Clasico hakemiyle ilgili güzel haber

Son görüşmeler iki taraf arasındaki iletişimi derinleştirdi, ancak ne bir anlaşmaya ne de Münih'e transfer yönünde net bir yakınlaşmaya yol açtı.

Buna karşılık, oyuncunun tercihi şu an için İspanya'ya kayıyor; zira Real Madrid ve Barcelona yarışın önünde yer alıyor ve onu kadrosuna katmak için en iyi şanslara sahip. İki kulüp de Gabriel'in peşinden ısrarla koşuyor ve ona şu anda daha güçlü biçimde cazip gelecek bir sportif proje sunabilecek durumdalar.

Mali engel

Transferin toplam bedeli, ilgilenen tüm kulüpler için büyük bir engel olmaya devam ediyor. "Sky"'a göre bu rakam, 10 ila 15 milyon euro aralığını fazlasıyla aşarak, istisnai olarak sınıflandırılan bir yetenek için bile dikkat çekici bir seviyeye ulaşıyor. Bu nedenle hiçbir kulübün oyuncuyu yalnızca sportif açıdan ikna etmesi yeterli değil; aynı zamanda geleceğe büyük bir yatırım yapmaya da hazır olması gerekiyor. Bu kombinasyonun oyuncunun rotasını belirlemede belirleyici olması bekleniyor.

JJ Gabriel kimdir?

Gabriel, içinde bulunduğumuz 6 Ekim günü on altı yaşını doldurdu ve Manchester United akademisinde hücum hattında forma giyiyor. A takımla şimdiye kadar herhangi bir resmi maça çıkmadı; katılımı, hazırlık döneminde Atlético Madrid'e karşı oynanan bir hazırlık maçıyla sınırlı kaldı.

Geçtiğimiz eylül ayında oyuncu, kulübüne ayrılma isteğini bildirdi ve bu sezonun sonunda biten gençler sözleşmesinin feshini resmen talep etti; ancak United hukuki olarak bu talebi kabul etmek zorunda değil. Bu gelişme, oyuncunun UEFA Gençler Ligi'ndeki ilk maçında Azerbaycan'ın Sabah takımına karşı hat-trick yapmasından birkaç gün sonra geldi.

Gabriel'in 16 yaşına girdiğinde United ile bir eğitim bursu sözleşmesi imzalaması, 17 yaşında ise profesyonel bir sözleşme alması bekleniyordu; ancak bu adım artık ihtimal dışı görünüyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund, kulübün oyuncuya olan ilgisine ilişkin "Bild" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyuncuyu tanıyoruz çünkü çok çok yetenekli. İstisnai bir yetenek. Ancak bundan fazlasını söyleyemem."



