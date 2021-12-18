Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski 49 yıllık rekoru tarihe gömdü

Bundesliga'da evinde ağırladığı Wolfsburg'u 4-0 yenen Bayern Münih, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini yedi maça çıkardı.

Bavyera ekibinin golleri Thomas Müller, Dayot Upamecano, Leroy Sane ve Robert Lewandowski'den geldi.

2021 yılında ligdeki 43. golünü atan Lewandowski, Gerd Müller'in 42 gollük rekorunu geride bırakarak bir takvim yılı içinde Bundesliga'da en fazla gol atan oyuncu oldu.

2020/21 sezonunda Bundesliga'yı 41 golle tamamlayan Lewandowski, Bayern Münih efsanesi Gerd Müller'in bir sezonda en fazla gol rekorunu da ele geçirmişti.

Thomas Müller 400. maçında

Bundesliga'da kariyerinin 400. maçına çıkan Müller, yedinci dakikada attığı golle perdeyi açan isim oldu.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Bayern, 57. dakikada Müller'in asistinde Upamecano'nun kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra sahneye çıkan Sane, köşeye gönderdiği falsolu vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Skoru belirleyen gol ise 87. dakikada Lewandowski'den geldi. Kaleci Koen Casteels'i yakın mesafeden avlayan Lewandowski, bu sezon Bundesliga'da 17 maçta 19 gole ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde altı maçta dokuz golü bulunan Polonyalı yıldız, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 25 maçta 30 gol kaydetti.

Wolfsburg'u seviyor

Lewandowski'nin Bundesliga'da en fazla gol attığı takım Wolfsburg. 33 yaşındaki santrafor, Wolfsburg'a karşı ligde çıktığı 21 maçta 24 kez gol sevinci yaşadı.

Lewandowski, Eylül 2015'te Bayern Münih'in Wolfsburg'u 5-1 yendiği unutulmaz maçta dokuz dakikaya beş gol sığdırarak tarihe geçmişti.

O maçta Lewandowski'ye ilk 11'de şans vermeyen Guardiola, Bayern soyunma odasına 1-0 yenik girince yıldızını ikinci yarının başında sahaya sürmüştü.

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