Robert Lewandowski, FIFA En İyi Erkek Futbolcu unvanını korumak için Lionel Messi ve Mohamed Salah'ı geçmek zorunda kalacak. Bayern Münih'in forvetine üç kişilik kısa listede Paris Saint-Germain ve Liverpool'un süper yıldızları eşlik edecek.

Aday listesi, 11 kişiden kısaltıldı ve forvet üçlüsü nihai ödül için mücadele etmek için yerlerini aldı.

Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Neymar ve Cristiano Ronaldo son üçe kalamayan isimler.

Adaylar kimler?

Lewandowski, 2020'de bu ödülü aldı. Polonyalı, Bayern'de kale önünde, tüm müsabakalarda sadece 25 maçta 30 gol atarak dikkat çekici bir sezonun keyfini çıkarıyor.

Salah, Liverpool'da etkileyici bir performansa imza atıyor. Mısırlı ikon bu sezon 26 maçta 23 gol kaydetti.

İngiltere'de başka bir Altın Ayakkabı yarışına öncülük ediyor ve bu yarışta Lewandowski'ye dokunma mesafesinde.

Messi, Fransa'daki kariyerine yavaş bir başlangıç yapsa da 2021'de unutulmaz bir 12 ay yaşadı.

Geçen yaz Copa America'da uluslararası zafer için uzun süren bekleyişini sonlandırdı ve Kasım ayında olağanüstü kariyerinin yedinci Ballon d'Or'unu elde etti.

Ödüller ne zaman verilecek?

17 Ocak'ta FIFA En İyi Erkek Futbolcu ödülü sahibini bulacak.

2021 için tüm FIFA ödülleri, Zürih'te düzenlenecek bir törenle dağıtılacak ve yılın golü için Puskas Ödülü'nün yanı sıra en iyi teknik direktör ve kalecilik ödülleri de verilecek.

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