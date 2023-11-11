Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane Bundesliga rekorunu eline geçirdi

Bayern Münih’in Heidenheim’ı 4-2 yendiği maçı da boş geçmeyen Harry Kane durdurulamıyor.

Bayern Münih’i yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Harry Kane, takımının 4-2 kazandığı Heidenheim karşılaşmasında maçın ilk iki golüne imza atarken, gol rekorunu da genişletti. Bayern formasıyla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta 21 gol kaydeden Kane, Bundesliga tarihinde bir sezonun ilk 11 maçında 17 gol atan ilk oyuncu oldu.

Kane ligde Darmstadt 98 karşısında ve geçen hafta Borussia Dortmund'u 4-0 yendikleri maçta arka arkaya hat-trick yapmış, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yendikleri maçta da iki gol daha atmıştı.

Rekor 41 gol

Şu anda 11 lig maçının ardından geçen sezonun Bundesliga gol krallarının 2022-23 sezonunun tamamında attığından daha fazla lig golüne sahip olan Kane’in 41 gollük rekoru kırıp kıramayacağına büyük bir merakla bekleniyor.

Maçın ardından 41 gollük rekoru hedefleyip hedeflemeyeceği sorulan Kane, “Güzel soru, muhtemelen tüm sezon boyunca bana bu soru sorulacak ama daha önümüzde çok uzun bir yol var. Ben sadece takımla oynamaktan keyif alıyorum. Vücudum Premier Lig'in yorgunluğuna alıştı ama zor bir haftaydı” ifadelerini kullandı.