Bayern Münih'in Freiburg maçında sahada 12 kişi yer almasına ceza gelmedi: Hata, hakemlere ait

Bayern Münih, son Bundesliga maçında sahada 12 oyuncu bulundurduğu için cezalandırılmayacak. Freiburg, başvurusunda başarısız oldu.

Alman Futbol Federasyonu (DFB), son şampiyonun çifte oyuncu değişikliği sırasında kısa bir karışıklık olmasına rağmen karşılaşmanın nihai sonucunun geçerli olacağına karar verdi.

Bayern, Freiburg'a karşı 86. dakikada değişiklik yaparken sahada kısa süreliğine fazladan bir adam bulundurdu.

Freiburg, DFB'ye resmi bir şikayette bulundu ve uygun olmayan bir oyuncu dahil olduğu için temyiz için gerekçeleri olduğunu iddia etti.

Ne söylendi?

Maçı tekrar oynatmaya ya da sonucu geçersiz kılma çabaları boşa çıktı ve hatalı olanın Bayern değil, maç yetkilileri olduğu düşünüldü.

DFB spor sahası mahkemesi Stephan Oberholz, "Her şeyden önce, tüm FC Bayern oyuncularının oynamaya uygun olduğunu varsayıyoruz.

"Orantılılık açısından da bir oyunun yeniden değerlendirilmesinin ciddi yasal sonuçlarını haklı çıkarmak için yetersizdir."

Atanan maç görevlilerinin kafa karışıklığında oynadığı rolü de ekledi: “Oyuncu sayısını kontrol etme yükümlülüklerini yerine getirmediler.

“Sonunda hakem izin verilen oyuncu sayısını tekrar kontrol etmeden maça devam etti.”

Büyük resim

Bayern, Freiburg'a karşı alınan sonucun geçerli olacağını teyit ederek, Bundesliga tablosunun tepesindeki dokuz puanlık liderliğini koruyor.

Bu sezon oynayacakları sadece altı maçları kaldı ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'a karşı büyük bir avantaj sağladılar.

Julian Nagelsmann'ın Allianz Arena'da ilk şampiyonluk zaferi olacak gibi görünüyor.

Bayern ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasının peşinde, ancak 1-0 şok bir ilk ayak yenilgisinden sonra Villarreal ile çeyrek final maçında yapacak işleri var.

Daha fazla okuma