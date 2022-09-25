Bayern Münih'in Fransız sağ beki Benjamin Pavard, COVID-19 karantinası boyunca depresyona girdiğini açıkladı

Bayern Münih'in defans oyuncusu Benjamin Pavard, Covid-19 karantinası sırasında depresyonla mücadele ettiğini açıkladı.

Pavard, karantina ile mücadele etti

O sırada duygularını sakladı

Bu deneyimin onu değiştirdiğini söylüyor

NE OLDU? Fransız milli oyuncu, Covid-19 karantinasının zihinsel sağlığı üzerindeki etkileri hakkında konuştu. Pavard, bu durumla mücadele ettiğini ve o sırada sorunları hakkında kimseye açılmadığını itiraf ediyor. Bundesliga, Şubat 2020'nin ortalarında duraklatıldı ve Mayıs ayına kadar devam etmedi.

NE SÖYLENDİ? “Kafam normal değildi. Başlangıçta hiçbir şey olmadığını, geçeceğini söylüyorsunuz, ancak bunun devam ettiğini ve ardından antrenmana gittiğinizi ve yüzünüzde bir gülümseme olmadığını gördüğünüzde tepki vermek zorundasınız” dedi.

"Herkes gibi ben de insanım ve spor salonu olan güzel bir evim olsa bile insan temasına ihtiyacım vardı. Sabah uyandım, iştahım yoktu. Kendime bakmaya, yemek yapmaya, dizi izlemeye çalıştım. Depresyon kelimesini sevmiyorum, ama öyleydi. Bunu herkesten sakladım ama bugün çok daha iyi hissediyorum. Her şeyden daha iyi bir adam olarak çıktım. Beni değiştirdi."

BÜYÜK RESİM: Pavard, depresyon hakkında açıkça konuşan ilk yıldız değil ve deneyimlerini paylaşmak isteyen oyunculara katıldı. Barcelona efsanesi Andres Iniesta ve Juventus orta saha oyuncusu Paul Pogba gibi yüksek profilli oyuncular daha önce kariyerleri boyunca depresyonla nasıl mücadele ettiklerini açıklamıştı.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty

Getty

Getty

PAVARD İÇİN SIRADA NE VAR? Pavard ve Fransa, Pazar günü Uluslar Ligi'nde Danimarka ile karşılaşacak. Bayern'in bir sonraki maçı Cuma günü Bayer Leverkusen ile olacak.