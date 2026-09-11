25 Ağustos 2026'da, Bayern Münih'in eski profesyonelleri Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer ve Lucas Hernandez'in yatırım grubu LEAD/ADvantage ile birlikte Portekiz birinci lig ekibi Estrela Amadora'nın hisselerinin yüzde 90'ını yaklaşık 40 milyon euro karşılığında devraldığı haberi büyük yankı uyandırmıştı.

Yatırımcıların öne çıkan isimleri nedeniyle, bu işin asıl başrolü biraz geri planda kaldı. Estrela Amadora'nın yeni kulüp başkanı ve CEO'su, henüz 35 yaşındaki Münihli Johannes Mösmang. Son on yılda Bayern Münih'te perde arkasındaki en önemli çalışanlardan biri haline gelen Mösmang'ın bu yazki ayrılığı, takımın arkasındaki ekipte, artık Hamburg SV'de yönetim kurulu başkanı olan eski takım menajeri ve strateji direktörü Kathleen Krüger'in vedası kadar büyük bir boşluk yarattı.

Estrela Amadora'nın yeni CEO'su Johannes Mösmang'ın o genç yüzü, birçok futbolsevere tanıdık gelebilir. Bayern son yıllarda ne zaman yeni bir oyuncu transfer etse ve ona yeni evini ile çalışma ortamını gösterse, bir noktada kaçınılmaz olarak Mösmang da kadraja giriyordu.

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Johannes Mösmang, Bayern Münih'te ne iş yaptı?

Uzun süre entegrasyon sorumlusu olarak görev yaptı, daha sonra oyuncu ilişkileri şefi oldu ve sonunda scout ekibinde de çalıştı. Çok sayıdaki görevi arasında yeni transferleri havaalanından almak, onlara her şeyi göstermek, resmi işlemlerde yardımcı olmak, gerektiğinde çeviri yapmak ve kısacası onların yanında olmak vardı. Mösmang'ın, sonradan transfer edilen bazı oyuncularla, Bayern yetkilileri onlarla resmen temas kurmadan önce Instagram üzerinden iletişimde olduğu söyleniyor. Kapıları açan bir oyuncu ilişkileri sorumlusu. Mösmang'ı iyi bir dinleyici ve oyuncularla iletişim kurma konusunda son derece yetenekli, modern futbolun nasıl işlediğini çok iyi anlayan biri olarak düşünmek gerekiyor.

Bir dönem Bayern'de "her işe koşan adam" olan isim (Mösmang'ın Mösmang hakkındaki ifadesi) artık Portekiz'de bir birinci lig kulübünün yönetim kurulu başkanı ve eski patronlarıyla oyuncu transferleri konusunda da masaya oturuyor. Çünkü Lovro Zvoranek, temmuz ayının sonunda, geçen sezonlarda Bayern Münih'ten Sturm Graz ve Grasshoppers Zürih'e kiralanmışken, 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Amadora'ya transfer oldu. Mösmang ve yatırım grubu o sırada Lizbon banliyösündeki kulüpte henüz resmen söz sahibi değildi, devir işlemi tamamlanmamıştı, ancak en azından temmuz başından bu yana danışmanlık yaptıkları söyleniyor. Stoper Otavio'nun beş milyon euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a satışında da Almanların şimdiden rol aldığı belirtiliyor.

Johannes Mösmang'ın Bayern efsanesi Claudio Pizarro ile ne ilgisi var?

Mösmang, ağustos sonunda Amadora'daki tanıtımında Münih ekibiyle temasın yakın kalabileceğinin sinyalini verdi. Mösmang, Bayern ile iletişimin, "tıpkı Lovro Zvonarek'in gelişiyle olduğu gibi" sürdürüleceğini söyledi.

Bu arada, Portekizli gazetecilerin memnuniyetle tespit ettiği üzere, bunu gayet iyi bir Portekizceyle yaptı. Mösmang beş dili akıcı konuşuyor; ana dilleri Almanca ve İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Portekizce ve Fransızca biliyor, ayrıca biraz da İtalyanca konuşuyor. Alman bir baba ve Perulu bir anneye sahip olan, ayrıca gençliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde üç yıl yaşayan, futbol oynayan biri için bu büyük bir avantaj. Mösmang, FC Sao Paulo altyapısında merkez orta saha ve sağ bek olarak top koşturdu; diğerleri arasında eski Tottenham yıldızı Lucas Moura ile birlikte oynadı. Mösmang profesyonel seviyeye ulaşamadı ama futbol yine de onun mesleği oldu.

Almanya'ya döndükten ve Abitur'u başarıyla tamamladıktan sonra Mösmang, Heidelberg'de hukuk okudu; aynı zamanda Hansi Flick'in memleket kulübü FC Bammental'da da aralarında olmak üzere futbol oynadı. Bayern'e bir staj aracılığıyla geldi; bunu o dönemde ona ayarlayan kişi ise Münih'in muhtemelen en ünlü Perulusu Claudio Pizarro'ydu: Mösmang ailesinin uzun yıllardır yakın dostu. Futbol dünyası gerçekten küçük.

Estrela Amadora'nın yatırımcıları bir zamanlar aynı Kickbase liginde oynuyordu

Mösmang'ın Bayern Münih'teki ilk görevlerinden biri, Portekizli Renato Sanches'in Münih'e uyum sağlamasını kolaylaştırmaktı. Mösmang, Sanches için çeviri yaptı, resmi işlemlerinde yardımcı oldu, onunla Playstation oynadı ve benzeri şeyler yaptı. Sanches, tesadüfe bakın ki, Amadora'da doğdu. Bayern'de iki ayrı denemede de kendini kabul ettiremedi; bir zamanlar süper yetenek ve geleceğin Ballon d'Or adayı olarak görülen orta saha oyuncusu şu anda 29 yaşında ve bu yazdan beri, sayısız iniş çıkışın ardından kulüpsüz.

Ancak Mösmang, rekortmen şampiyonda hızlı bir kariyer yaptı. Böylece şimdi Estrela Amadora'yı devralan ünlü dörtlüyü birleştiren şeyin, elbette hepsinin Bayern Münih'ten tanışıyor olması olduğu görülüyor. Ama onları asıl birleştiren, hepsinin Mösmang'la çok yakın olması. Sosyal medyada Mösmang'ın Müller, Hummels ve Hernandez ile birçok fotoğrafı bulunuyor. Ayrıca en azından pandemiden bu yana hepsi ortak bir Kickbase liginde oynuyor. 2021 tarihli bir podcast'te Mösmang, fantasy futbol uygulamasının yapımcılarına kendi kariyer yolculuğunu ve kendisinin, Hummels'in, Müller'in ve diğerlerinin Kickbase tutkusunu anlatıyor. Şimdi Kickbase arkadaşları bir adım daha ileri gidiyor: fantasy futboldan gerçek yönetime.

Liga Portugal yatırımcılar için neden bu kadar ilgi çekici?

Peki neden Portekiz? Sebepler ortada: Liga Portugal, elbette özellikle Benfica, Sporting ve FC Porto gibi en güçlü kulüpler sayesinde, Avrupa'nın ilk 5 liginin çok uzağında değil. Sportif seviye Belçika ve Hollanda ligleriyle kıyaslanabilir ve her halükarda Avusturya Bundesliga'sından daha iyi. UEFA'nın beş yıllık sıralamasında lig şu anda Ligue 1'in arkasında altıncı sırada yer alıyor.

Buna ek olarak, Portekiz kulüplerinin yatırımcılar için özellikle cazip bir iş modeli var; bu kulüpler kendilerini öteden beri yetiştirme ve satış kulüpleri olarak görüyor. Scout ve oyuncu geliştirme yapıları yüksek seviyede, buna Portekizli aktörlerin belli bir pazarlık becerisi de ekleniyor. "Benfica, Porto ve Sporting dışındaki en başarılı on kulüp, on yılda toplamda 700 milyon eurodan fazla pozitif transfer bilançosu elde etti. Bu bir gizli ipucu değil, ülkenin iş modeli" dedi Felix Krüger; bir dönem RB Leipzig'de Max Eberl'in sağ kolu olarak spor koordinatörlüğü yapan Krüger, şu sıralar Portekiz dördüncü lig ekibi Sintrense'nin başkanı ve yakın zamanda Münchner Merkur'a konuştu.

Mösmang da Portekiz liginin avantajlarını anlattı. "AB dışından oyuncu transferinde hiçbir kısıtlama yok. Yani dünyanın her bölgesinden oyuncu alabilirim" dedi. Plan da muhtemelen bu: Amadora, futbolun gelişmekte olduğu ülkelerden gelen yetenekler için bir sıçrama tahtası olacak. Ancak bu yaz ilk etapta Sırbistan'dan (yeni kaptan Stefan Lekovic, 22, Kızılyıldız Belgrad'dan), İspanya'dan (Joan Jordan, 32, Sevilla'dan), Fransa'dan (Lucas Mincarelli, 22, Montpellier'den) ya da Almanya'dan (daha önce bahsedilen Zvoranek'in yanı sıra Stuttgart'tan kiralık Jeremy Arvealo ve Fortuna Düsseldorf II'den Güney Koreli Si-Woo Yang) oyuncular geldi.

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Thomas Müller, Mats Hummels ve diğerleriyle birlikte Estrela Amadora'yı satın alan yatırım fonunun arkasında kim var?

Sezon başlangıcı tatmin ediciydi; ligdeki ilk dört maçta henüz yenilgi yaşanmadı ve takım altı puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Almanya'dan gelen yatırımcılar, seyirci ilgisinin biraz artmasını da sağladı: Şu ana kadarki iki iç saha maçında ortalama 4.691 seyirci tribündeydi, geçen sezon bu ortalama 3.353'tü. Almanya ile kıyaslandığında bu elbette oldukça sevimli geliyor; Bayern'de bazen halka açık antrenmanlara bundan daha fazla seyirci ilgi gösteriyor, üstelik Estadio Jose Gomes'in kapasitesi de sadece 9288. Ama Portekiz'de seyirci ortalamasında dokuzuncu sıraya çıkmak için yaklaşık 5000 taraftar yetiyor. Yine de Mösmang çok daha büyük bir potansiyel görüyor. Tanıtımında, altyapıya yatırım yapmak istediklerini açıkladı. Buna stadyum ve antrenman tesisi kadar scout, gençlik akademisi, veri ve yapay zeka gibi alanlar da dahil.

Bu bağlamda Alman yatırım fonu LEAD ile devralmayı gerçekleştiren spor kolu ADvantage'ın başka hangi şirketlere yatırım yaptığı da ilgi çekici. Amadora, portföylerindeki ilk futbol kulübü. Çünkü şimdiye kadar ağırlıklı olarak spor teknolojisi şirketlerine yatırım yaptılar. Bu arada LEAD'in arkasındaki yatırımcılar, Adidas'ın kurucu ailesi olan Dassler ailesinin çevresinden geliyor.

Bu da projeyi hafife almamak için bir neden daha. Elbette Portekiz futbolunun büyük üçlüsü Benfica, Sporting ve FC Porto'yu kulübün sportif olarak da yakalaması pek mümkün görünmüyor, ancak onların arkasındaki sıralar taşlaşmış değil. Şu anda beş Portekiz kulübü uluslararası arenada oynayabildiği için, hedefleri olan bir yatırımcı kulübüne kesinlikle yer var.

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Thomas Müller ve Mats Hummels, Estrela Amadora'da ne yapacak?

Stratejik olarak akıllıca yönetilen bir underdog'un ne kadar hızlı yükselebileceğini son yıllarda İtalya'da Como 1907 gösterdi. Kulüp 2019'da Endonezya'dan gelen parayla bir İngiliz fonu tarafından devralındığında, hatta dördüncü ligde oynuyordu. Üç yükselişin ve eski profesyoneller Cesc Fabregas'ın, ki bugün Como'nun ve hatta Avrupa'nın yarısının peşinde olduğu teknik direktör durumunda, ayrıca Thierry Henry'nin kulübe katılmasının ardından Como şimdi RB Leipzig'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını oynadı.

Bu, Como ile kıyaslandığında eski usul bir yatırımcı kulübü gibi görünüyor; enerji içeceği futbolcularının yanında Hollywood ünlüleri en azından henüz görünmedi ve RB de turist çekim merkezi olarak bilinmiyor. Ayrıca RB Leipzig esas olarak bir ürünü tanıtmak için kurulduysa, Como 1907 kendi markasını yaratmak ve bunu satmak istiyor. Şimdiye kadar da oldukça başarılı. Ve tabii ki RB'de ne eski dünya çapında futbol yıldızları söz sahibi ne de kulüpte hisseleri var.

Amadora'da da Müller, Hummels, Sommer ve Hernandez'in operasyonel işleyişe dahil edilmesi planlanıyor.

"Her alanda uzmanlığa sahip olmak istiyoruz. Yann kalecilerden, Mats savunmadan ve Thomas hücumdan sorumlu. Öncelikle oyuncuların ve potansiyel yeni transferlerin değerlendirilmesine yardımcı oluyorlar" diyen Mösmang, Bayerischen Rundfunk'a konuştu. Yatırımcıların "bir transferin lehinde mi aleyhinde mi olduklarını söylemeleri" bekleniyor. "Elbette ağ ve dış temsil konularında da yardımcı oluyorlar. Oyuncularla yapılan görüşmelerde de yer alıyorlar. Bu, onlar için kendilerini yönetim tarafında gerçekten test edebilecekleri ilk düzey."

Hummels de bunu doğruluyor. Spiegel'e yaptığı açıklamada yatırımın, "gelecekte futbolda benim için doğru işin hangisi olacağını keşfetmem adına" önemli bir adım olduğunu söyledi.

Görünen o ki taraftarlar nezdinde de model Leipzig'den çok Como. Mösmang, "Sporting, Benfica ya da Porto taraftarı olan bir Portekizliyi ikna edemem. Ama Portekiz dışındaki birçok insanı Estrela taraftarı olmaya ikna edebileceğime inanıyorum" diyor.

Estrela Amadora daha önce hiç kupa kazandı mı?

Taraftarların ikinci en sevdiği kulüp olmayı hedeflemek, son dönemde bazı kulüplerin peşinden gittiği bir şey. Çünkü durum şu: seyirci yükseliş hikayelerini sever, bu sadece sosyal medya çağında ortaya çıkmış bir şey değil ama sosyal ağların mekanizmaları bu olguyu kesinlikle güçlendirdi. Umut şu ki, daha önce pek bilinmeyen bir Portekiz kulübü bir anda ses getirirse, birdenbire yepyeni imkanlar doğabilir. Bu, Bodö/Glimt fenomeni.

Tıpkı Bayern'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibinde olduğu gibi, Amadora'nın da mali sorunlar yaşamasının üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Takım 2010'da hatta tamamen liglerden çekildi, 2020'de bir üçüncü lig kulübüyle birleşmenin ardından kulüp yeniden eski adını aldı. Bu nedenle kulüp henüz resmi bir unvan kazanmış değil. Hatta aynı adı taşıyan önceki kulübün palmaresinde bile yalnızca 1989/990 tarihli bir Portekiz Kupası zaferi bulunuyor. Gelişime açık çok alan var.