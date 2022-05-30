Bayern Münih'in eski CEO'su Rummenigge: "Alaba, Real Madrid'e gittiği için özür dilerim"

David Alaba ve Toni Kroos'un Real Madrid ile başarıları, Almanya'da Bayern Münih'in eleştirilmesine yol açtı.

David Alaba ve Toni Kroos'un Real Madrid ile başarıları, Almanya'da Bayern Münih'in eleştirilmesine yol açtı.

İki kilit oyuncunun Bavyera yönetimi tarafından serbest bırakılması oldukça sert bir şekilde eleştirildi.

Eski Bayern CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, geçen yaz Real Madrid'e bedelsiz bir şekilde transfer olan Alaba için özür bile diledi.

Rummenigge, Bild'e verdiği demeçte, "David'in ayrılmasından dolayı çok üzgünüm" dedi.

"Bunun için özür dilerim.

"Savunmanın lideriydi ve Lizbon'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda [Hansi] Flick altında inanılmaz bir yıl geçirdi.

"Bayern'den ayrılması çok dikkat çekici. Dürüst olmak gerekirse üzgünüm."

Kroos'un durumu

2014'te Bayern'den 25 milyon euro'ya Real Madrid'e giden Kroos için de Rummenigge, durumun biraz farklı olduğunu açıkladı.

Rummenigge, "Menajeri Bayern'den o kadar çok şey istedi ki biz de yapamadık" dedi.

"Transferden para kazandık ve yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum."

Rummenigge, Kroos'un başarısının- Real Madrid ile dört ve Bayern ile bir Şampiyonlar Ligi kupası - onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun altını çizdiğine inanıyor.

Rummenigge, "Kariyerini tartışmamıza gerek yok" dedi.

"Açıkçası olağanüstü.

"Dahası, kupalar kazanan büyük bir kulüpte oynuyor ve harika antrenörlere sahip.

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