Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Franck Ribery'nin geçtiğimiz yıllarda Real Madrid'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Bayern Münih'te sergilediği futbolla Alman devinin efsaneleri arasına yazdıran Ribery'nin 2010'da Real Madrid'e imza atmak üzere olduğu belirtildi.

Ne söylendi?

Bayern Münih'in 2010'daki başkanı Uli Hoeness, Bild'e verdiği röportajda Ribery'yi takımda kalmaya nasıl ikna ettiğini anlattı:

"Ribery Bayern Münih'teki misyonunu tamamladığını düşünüyordu. Onu ve eşi Wahiba'yı akşam yemeğine davet ettim. Öncelikle Ribery'nin eşinin dinine uygun bir şekilde helal bir yemek hazırladık. Harika bir gece geçirdik ve gecenin sonunda Wahiba, Münih'te kalmaya ikna olmuştu. Sonrası ise koca bir tarih"

Kariyeri başarılarla dolu

2007-2019 yılları arasında formasını giydiği Bayern Münih ile 273 karşılaşmaya çıkan Ribery, 86 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Kariyerine İtalyan ekibi Salernitana'da devam eden Ribery, bir dönem Marsilya, Fiorentina ve Metz gibi takımlarda da oynamış, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği Türkiye Kupası'nda gol bulmuştu.

Fransa Milli Takımı ile 81 maça çıkan ve 16 gol atan efsane futbolcu, dokuz Bundesliga, bir Şampiyonlar Ligi, bir Kulüpler Dünya Kupası ve bir de Dünya Kupası ikinciliği yaşamıştı. 2007, 2008 ve 2013'te En iyi Fransız Futbolcu seçilen Ribery, 2012-2013 sezonunda ise Bundesliga'da yılın oyuncusu olmuştu.

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